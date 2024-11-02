https://ria.ru/20241102/finansirovanie-1981579847.html
Глава Самарской области рассказал о финансировании "Крыльев Советов"
Глава Самарской области рассказал о финансировании "Крыльев Советов" - РИА Новости, 02.11.2024
Глава Самарской области рассказал о финансировании "Крыльев Советов"
Финансирование футбольного клуба "Крылья Советов" из бюджета Самарской области превышает 1,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:57
2024-11-02T16:57
2024-11-02T16:57
спорт
самарская область
вячеслав федорищев
крылья советов
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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Финансирование футбольного клуба "Крылья Советов" из бюджета Самарской области превышает 1,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Сейчас в клубе проходит, в том числе по поручению правительства Самарской области, масштабная ревизия деятельности, ревизия не только финансово-хозяйственной деятельности, хотя это очень важно... Клуб датируется из регионального бюджета достаточно серьезно - это больше 1,5 миллиарда рублей только прямых бюджетных денег. Это исключение из региональной практики, большинство команд и (Российской) премьер-лиги, и следующих лиг финансируются в таком объеме из частного бюджета", - сообщил Федорищев. Он отметил, что проверка коснется и подходов клуба к трансферным кампаниям, которые "строились зачастую не в пользу клуба". Из-за этого тренер был вынужден каждый год пересобирать команду, сообщил Федорищев. Ранее глава Самарской области сообщал, что в 2025 году планируется увеличить финансирование массового спорта за счет перераспределения бюджетных средств, выделенных на профессиональные спортивные клубы. При этом для спортклубов в течение ближайшего года предполагается подобрать спонсоров из частного бизнеса.
https://ria.ru/20241022/sotsnuzhdy-1979405187.html
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спорт, самарская область, вячеслав федорищев, крылья советов
Спорт, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Крылья Советов
САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Финансирование футбольного клуба "Крылья Советов" из бюджета Самарской области превышает 1,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Сейчас в клубе проходит, в том числе по поручению правительства Самарской области, масштабная ревизия деятельности, ревизия не только финансово-хозяйственной деятельности, хотя это очень важно... Клуб датируется из регионального бюджета достаточно серьезно - это больше 1,5 миллиарда рублей только прямых бюджетных денег. Это исключение из региональной практики, большинство команд и (Российской) премьер-лиги, и следующих лиг финансируются в таком объеме из частного бюджета", - сообщил Федорищев.
Он отметил, что проверка коснется и подходов клуба к трансферным кампаниям, которые "строились зачастую не в пользу клуба". Из-за этого тренер был вынужден каждый год пересобирать команду, сообщил Федорищев.
Ранее глава Самарской области сообщал, что в 2025 году планируется увеличить финансирование массового спорта за счет перераспределения бюджетных средств, выделенных на профессиональные спортивные клубы. При этом для спортклубов в течение ближайшего года предполагается подобрать спонсоров из частного бизнеса.