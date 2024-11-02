https://ria.ru/20241102/evo-1981453481.html
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку - РИА Новости, 02.11.2024
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку
Экс-президент Боливии Эво Моралес, чьи сторонники уже 19 дней блокируют значимые дороги в стране и вступают в столкновения с полицией, объявил голодовку и... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T01:42
2024-11-02T01:42
2024-11-02T03:07
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес, чьи сторонники уже 19 дней блокируют значимые дороги в стране и вступают в столкновения с полицией, объявил голодовку и призвал к диалогу. "Мы не хотим кровопролития. Мы всегда стремились к искреннему диалогу. Я прошу Пакт о единстве и Народный генеральный штаб рассмотреть четвертый промежуточный вариант блокады дорог. А пока мы объявим голодовку. Правительство должно отвести военных и полицию. Кроме того, мы призываем создать два дискуссионных форума, чтобы обсудить экономические и политические вопросы", — написал Моралес в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он также запросил посредничества в диалоге у международных институтов и дружественных стран. "Необходимо прекратить преследования и репрессии. Мы призываем международные организации и дружественные страны принять участие в качестве посредников в диалоге. Мы вновь заявляем, что диалог — это единственный путь", — заявил Моралес. Экс-президент обратился и к сторонникам с предложением подумать над тем, чтобы сделать паузу в блокировке дорог. Полиция при поддержке военных рано утром в пятницу начала масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса. Блокировка дорог, которая продолжается уже 19-й день, нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. За все время блокировки дорог и столкновений протестующих и полиции пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них 9 гражданских лиц и 61 полицейский. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны. Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней. В 2025 году в Боливии пройдут президентские выборы. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
https://ria.ru/20241102/evo-1981449435.html
https://ria.ru/20241015/morales-1978057305.html
https://ria.ru/20241102/doroga-1981453656.html
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в мире, боливия, эво моралес, луис арсе, протесты
В мире, Боливия, Эво Моралес, Луис Арсе, Протесты
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку и призвал к диалогу
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес, чьи сторонники уже 19 дней блокируют значимые дороги в стране и вступают в столкновения с полицией, объявил голодовку и призвал к диалогу.
"Мы не хотим кровопролития. Мы всегда стремились к искреннему диалогу. Я прошу Пакт о единстве и Народный генеральный штаб рассмотреть четвертый промежуточный вариант блокады дорог. А пока мы объявим голодовку. Правительство должно отвести военных и полицию. Кроме того, мы призываем создать два дискуссионных форума, чтобы обсудить экономические и политические вопросы", — написал Моралес в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Он также запросил посредничества в диалоге у международных институтов и дружественных стран.
"Необходимо прекратить преследования и репрессии. Мы призываем международные организации и дружественные страны принять участие в качестве посредников в диалоге. Мы вновь заявляем, что диалог — это единственный путь", — заявил Моралес.
Экс-президент обратился и к сторонникам с предложением подумать над тем, чтобы сделать паузу в блокировке дорог.
Полиция при поддержке военных рано утром в пятницу начала масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса.
Блокировка дорог, которая продолжается уже 19-й день, нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. За все время блокировки дорог и столкновений протестующих и полиции пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них 9 гражданских лиц и 61 полицейский. По словам президента страны Луиса Арсе
, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны.
Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.
В 2025 году в Боливии пройдут президентские выборы. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.