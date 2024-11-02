https://ria.ru/20241102/evo-1981449435.html
Сторонники экс-президента Боливии Моралеса захватили три военные части
Сторонники экс-президента Боливии Моралеса захватили три военные части - РИА Новости, 02.11.2024
Сторонники экс-президента Боливии Моралеса захватили три военные части
Вооруженные сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса захватили три военные части в департаменте Кочабамба, сообщил глава государства Луис Арсе. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T00:21
2024-11-02T00:21
2024-11-02T00:21
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Вооруженные сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса захватили три военные части в департаменте Кочабамба, сообщил глава государства Луис Арсе. "Сообщаем боливийскому народу и международному сообществу, что вооруженные группы, связанные c Эво Моралесом, захватили три военные части в тропической части (департамента) Кочабамба, взяли в заложники военных и их семьи, угрожая их жизням", - написал президент в Telegram-канале. Кроме того, протестующие захватили оружие военных, что является преступлением, добавил Арсе. "Захват военного объекта в любой точке мира является изменой Родине, оскорблением конституции государства, вооруженных сил и самого боливийского народа, который решительно отвергает преступную блокаду Эво Моралеса, а также эти преступные действия", - подчеркнул президент страны. Правоохранители при поддержке военных рано утром в пятницу начали масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками Моралеса. Блокировка дорог, которая продолжается уже 19-й день, нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. За все время блокировки дорог и столкновений протестующих и полиции пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них девять гражданских лиц и 61 полицейский. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны. Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней. В 2025 году в Боливии пройдут президентские выборы. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
https://ria.ru/20241028/morales-1980591962.html
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в мире, боливия, кочабамба (город), эво моралес, луис арсе
В мире, Боливия, Кочабамба (город), Эво Моралес, Луис Арсе
Сторонники экс-президента Боливии Моралеса захватили три военные части
Вооруженные группы экс-президента Боливии Моралеса захватили три военные части
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Вооруженные сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса захватили три военные части в департаменте Кочабамба, сообщил глава государства Луис Арсе.
"Сообщаем боливийскому народу и международному сообществу, что вооруженные группы, связанные c Эво Моралесом, захватили три военные части в тропической части (департамента) Кочабамба, взяли в заложники военных и их семьи, угрожая их жизням", - написал президент в Telegram-канале
.
Кроме того, протестующие захватили оружие военных, что является преступлением, добавил Арсе.
"Захват военного объекта в любой точке мира является изменой Родине, оскорблением конституции государства, вооруженных сил и самого боливийского народа, который решительно отвергает преступную блокаду Эво Моралеса, а также эти преступные действия", - подчеркнул президент страны.
Правоохранители при поддержке военных рано утром в пятницу начали масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками Моралеса.
Блокировка дорог, которая продолжается уже 19-й день, нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. За все время блокировки дорог и столкновений протестующих и полиции пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них девять гражданских лиц и 61 полицейский. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны.
Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.
В 2025 году в Боливии пройдут президентские выборы. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.