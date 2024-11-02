https://ria.ru/20241102/eksperty-1981456610.html

Эксперты оценили риски образования "пузыря вкладов" в России

Эксперты оценили риски образования "пузыря вкладов" в России - РИА Новости, 02.11.2024

Эксперты оценили риски образования "пузыря вкладов" в России

Рисков формирования "пузыря вкладов" из-за повышения ключевой ставки до 21% нет, высокий уровень ставок держится уже достаточно долго, поэтому банки ожидали... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T03:28

2024-11-02T03:28

2024-11-02T03:28

экономика

ипотека

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

"дом.рф"

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffbbfba89891dfd22f02700732c15a52.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рисков формирования "пузыря вкладов" из-за повышения ключевой ставки до 21% нет, высокий уровень ставок держится уже достаточно долго, поэтому банки ожидали дальнейшего повышения ставки и были к этому готовы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ЦБ РФ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле этого года сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Вклады - это не пирамида"От притока вкладов финансовой системе точно вреда не будет. Аналог ипотечного пузыря на рынке сбережений тоже бывает - это называется пирамида. Но пирамида возникает тогда, когда финансовая организация, либо чаще всего организация, прикидывающаяся финансовой, предлагает очень-очень высокую доходность, которую негде получить. То есть предыдущие вкладчики получают компенсацию за счет последующих", - сказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. При повышении ключевой ставки ситуация иная, пояснил он. "В отличие от пирамиды, у банков с повышением ключевой ставки появляются и более высокие источники для получения дохода", - отметил Матовников. С повышением ключевой ставки банки, как минимум, могут получить больше дохода, размещая средства на депозитах в Банке России, неизбежно растут доходности ценных бумаг и ставки по вновь выдаваемым кредитам. После повышения ставки до 21% на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас на банковских счетах и депозитах компании и граждане разместили 116 триллионов рублей. Но эти деньги не лежат там мертвым грузом, ими банки финансируют портфель кредитов, которых выдано уже на 122 триллиона рублей. Повышение ставки не было большим сюрпризом для банков, ряд банков уже закладывал рост ставки до 21% в свои продукты, напомнила директор по макроэкономическому анализу банка "Дом.РФ" Жанна Смирнова. "Пузырь - это следствие ожиданий, подкрепленных нерациональной уверенностью будущего роста актива. В притоке депозитов мы наблюдаем вполне рациональное явление - выше ставки, поэтому клиенты предпочитают этот доход заработать, а не потратить на текущее потребление", - сказала аналитик. В здоровой системе - здоровые банки"У нас сейчас здоровая финансовая система, пока экономика остается сильной, она будет бесперебойно работать при тех ставках, которые складываются – и в этом случае вторично, какое это конкретно число, 10%, 21% или 25%", - заключила эксперт. "До тех пор, пока банки способны размещать вклады под приемлемую ставку и своевременно осуществлять выплаты, говорить о том, что система испытывает риски, связанные с притоком, сложно. Кроме того, ставка по вкладам - управляемый фактор, избыток средств банки могут контролировать", - считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень. По его мнению, высокая ставка уже достаточно долго является характерной для банковской деятельности. "Достижение уровня 21% принципиально здесь ничего не меняет. Кроме того, очередное повышение в целом ожидалось участниками рынка", - добавил эксперт. Управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов вообще считает, что такого понятия, как "пузырь вкладов", не существует. Пузыри надуваются на кредитных рынках в обратных ситуациях - в условиях процентных и бюджетных стимулов кредитования (низкие ставки и льготные программы с господдержкой). Высокие ставки, напротив, направлены на подавление признаков "пузырения" во многих сегментах кредитования. "От притока вкладов негативные эффекты традиционно слабо выражены и компенсируются обеспечением банков ликвидностью для проведения среднесрочных и долгосрочных активных операций с повышенной доходностью", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962149064.html

https://ria.ru/20241101/banki-1981376832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), "дом.рф", сбербанк россии