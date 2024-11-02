https://ria.ru/20241102/ekonomika-1981551915.html

Григоренко назвал сумму, сэкономленную благодаря регуляторной гильотине

Григоренко назвал сумму, сэкономленную благодаря регуляторной гильотине - РИА Новости, 02.11.2024

Григоренко назвал сумму, сэкономленную благодаря регуляторной гильотине

Регуляторная гильотина позволила сэкономить бизнесу порядка 200 миллиардов рублей благодаря актуализации норм и правил под реалии современной жизни, сказал... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:12

2024-11-02T15:12

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Регуляторная гильотина позволила сэкономить бизнесу порядка 200 миллиардов рублей благодаря актуализации норм и правил под реалии современной жизни, сказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко, выступая на Всероссийском форуме контрольных органов. "Очень большая работа была сделана (в рамках регуляторной гильотины - ред.), просто даже с точки зрения актуализации норм и правил под существующие реалии. Кстати, сам бизнес отмечал, они считали, от 200 миллиардов - такие огромные деньги, которые бизнес экономит только от того, что навели порядок в правилах, которые бизнес должен соблюдать при осуществлении предпринимательской деятельности", - сказал Григоренко. Он напомнил, что в рамках регуляторной гильотины было проанализировано порядка 300 тысяч норм и правил, из них 143 тысячи было отменено, 120 тысяч было сохранено и 55 тысяч - появилось новых. В соответствии с законодательством каждое обязательное требование должно пересматриваться 1 раз в 6 лет. При этом он отметил, что работа с нормами и правилами не останавливается, и кабмин работает с ними в формате "Гильотина 2.0". Вице-премьер пояснил, что речь идет о комплексном рассмотрении типовых проблем, например, по строительству школ, перепланировке помещений и так далее. И разрабатываются подходы, которые позволяют снизить затраты и уменьшить сроки реализации проектов, а также оптимизировать обязательные требования. "Соответственно, этот проект у нас сейчас параллельно идет, и мы не собираемся его останавливать", - заключил Григоренко.

https://ria.ru/20240328/reforma-1935988788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий григоренко, твой бизнес – новости