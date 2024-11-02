Ефимов: инвесторы благоустроят еще девять набережных Москвы-реки
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Москва, 2 ноя - РИА Новости. В ближайшие восемь лет девелоперы планируют привести в Москве в порядок девять набережных, их общая площадь составляет свыше шести километров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года за счет инвесторов реализовано уже пять проектов благоустройства набережных. Еще девять набережных планируется обустроить до конца 2032 года. Так, на северо-западе появится прогулочная зона протяженностью более трех километров. Ее образуют уже благоустроенная городская набережная парка Северного речного вокзала и прибрежные зоны, прилегающие к строящимся ЖК "Северный порт" и ЖК "Мангазея на Речном", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что завершить благоустройство запланировали в 2031 и 2032 годах. Обновленные территории гармонично станут частью единого пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.
Масштабный проект благоустройства набережных Москвы-реки стартовал в городе в 2011 году, уточняется в пресс-релизе. Первые объекты на воде, которые привели в порядок девелоперы, обустроили в 2020 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе проводят масштабную программу благоустройства территорий у воды. В рамках нее благоустроят более 85 километров набережных.