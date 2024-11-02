https://ria.ru/20241102/dtp-1981627070.html

Автомобиль врезался в препятствие на Дубнинской улице в Москве

Автомобиль врезался в препятствие на Дубнинской улице в Москве - РИА Новости, 02.11.2024

Автомобиль врезался в препятствие на Дубнинской улице в Москве

Автомобиль врезался в препятствие на Дубнинской улице в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:57

2024-11-02T22:57

2024-11-02T22:57

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автомобиль врезался в препятствие на Дубнинской улице в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Дубнинской улице, 50А автомобиль врезался в препятствие. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе ДТП осуществляется реверсивно по одной полосе.

https://ria.ru/20241030/dtp-1981006748.html

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происшествия, москва, россия