https://ria.ru/20241102/dtp-1981606914.html

На трассе под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика

На трассе под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика - РИА Новости, 02.11.2024

На трассе под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика

На трассе М-7 "Волга" под Казанью столкнулись два грузовика, произошел пожар, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:36

2024-11-02T19:36

2024-11-02T20:34

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КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. На трассе М-7 "Волга" под Казанью столкнулись два грузовика, произошел пожар, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. "Примерно на 778-м километре автодороги М-7 "Волга", предварительно, столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего произошло их возгорание", — говорится в заявлении.Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают автоинспекторы.По информации федерального управления "Волго-Вятскуправтодор", движение на трассе перекрыли в оба направления, но огонь уже потушили. Идут работы по расчистке проезжей части.Как сообщает в соцсетях администрация паромной переправы Аракчино — Верхний Услон (альтернативный путь объезда участка ДТП), сегодня переправа будет работать "до последнего клиента".Как уточнили в ГУ МЧС России по Татарстану, в ДТП столкнулись четыре грузовика, из них три фуры загорелись. Пострадал один человек. Для эвакуации поврежденных транспортных средств привлекли тяжелую спецтехнику. На месте работают 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России.По данным ведомства, движение восстановили по одной полосе в каждом направлении.

https://ria.ru/20241102/dtp-1981476773.html

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происшествия, казань, гибдд мвд рф