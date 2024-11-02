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На трассе под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика
На трассе под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика - РИА Новости, 02.11.2024
На трассе под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика
На трассе М-7 "Волга" под Казанью столкнулись два грузовика, произошел пожар, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:36
2024-11-02T19:36
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КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. На трассе М-7 "Волга" под Казанью столкнулись два грузовика, произошел пожар, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. "Примерно на 778-м километре автодороги М-7 "Волга", предварительно, столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего произошло их возгорание", — говорится в заявлении.Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают автоинспекторы.По информации федерального управления "Волго-Вятскуправтодор", движение на трассе перекрыли в оба направления, но огонь уже потушили. Идут работы по расчистке проезжей части.Как сообщает в соцсетях администрация паромной переправы Аракчино — Верхний Услон (альтернативный путь объезда участка ДТП), сегодня переправа будет работать "до последнего клиента".Как уточнили в ГУ МЧС России по Татарстану, в ДТП столкнулись четыре грузовика, из них три фуры загорелись. Пострадал один человек. Для эвакуации поврежденных транспортных средств привлекли тяжелую спецтехнику. На месте работают 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России.По данным ведомства, движение восстановили по одной полосе в каждом направлении.
https://ria.ru/20241102/dtp-1981476773.html
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происшествия, казань, гибдд мвд рф
Происшествия, Казань, ГИБДД МВД РФ
На трассе под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика
ГАИ: два грузовика столкнулись и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью
КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости.
На трассе М-7 "Волга" под Казанью столкнулись два грузовика, произошел пожар, сообщает Госавтоинспекция Татарстана
.
"Примерно на 778-м километре автодороги М-7 "Волга", предварительно, столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего произошло их возгорание", — говорится в заявлении.
Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают автоинспекторы.
По информации федерального управления "Волго-Вятскуправтодор", движение на трассе перекрыли в оба направления, но огонь уже потушили. Идут работы по расчистке проезжей части.
Как сообщает в соцсетях администрация паромной переправы Аракчино — Верхний Услон (альтернативный путь объезда участка ДТП), сегодня переправа будет работать "до последнего клиента".
Как уточнили в ГУ МЧС России по Татарстану, в ДТП столкнулись четыре грузовика, из них три фуры загорелись. Пострадал один человек. Для эвакуации поврежденных транспортных средств привлекли тяжелую спецтехнику. На месте работают 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России.
По данным ведомства, движение восстановили по одной полосе в каждом направлении.