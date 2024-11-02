https://ria.ru/20241102/drg-1981471091.html

Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область

Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область - РИА Новости, 02.11.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых натовских военных, которых присылают на Украину для... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:56

2024-11-02T08:56

2024-11-02T09:40

специальная военная операция на украине

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брянская область

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых натовских военных, которых присылают на Украину для получения реального боевого опыта, заявил РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. "Те же бойцы спецподразделений, в данном случае 75-й полк рейнджеров, сухопутно-десантный полк армии США, предназначенный как раз для проведения разведывательно-диверсионных операций", — сказал он. По словам Прозорова, руководство альянса заинтересовано в том, чтобы военнослужащие получали опыт ведения современной войны. "Война, которая сейчас идет на Украине, — ее никак нельзя сравнивать с операциями в Афганистане, в Ираке, какими-то спецоперациями в Африке. Это война классического типа. И руководство стран Запада всерьез прикидывает, что, возможно, в ближайшем будущем придется вести такую войну против Российской Федерации и союзников нашей страны. И поэтому опыт, который получают украинские военнослужащие, натовские военнослужащие на этой войне, — бесценен. Соответственно, поэтому бойцы западных спецподразделений воюют на Украине", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что это не наемники, которые приехали за длинным рублем, из ненависти к России или из-за приверженности к нацистской идеологии. "Это отдельная категория — люди, которые приехали по приказу своих правительств", — подчеркнул Прозоров.Как сообщила ФСБ, 27 октября российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили на месте, по остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар. По данным Росгвардии, ДРГ насчитывала около десяти человек. У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, взрывчатку, экипировку и средства связи. Их личные вещи — флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском — указывали, что это иностранцы. А на руке одного из боевиков обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров.Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила РИА Новости, что среди наемников были граждане США, Польши и Канады.

https://ria.ru/20241029/diversanty-1980628504.html

https://ria.ru/20241028/bryansk-1980549461.html

https://ria.ru/20241025/nebenzya-1980188398.html

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Экс-подполковник СБУ: НАТО отправляет на Украину военных для получения ими боевого опыта Вторгшаяся в конце октября в Брянскую область и ликвидированная украинская диверсионно-разведывательная группа состояла из кадровых военных НАТО, которых блок отправляет сейчас на Украину для получения ими реального боевого опыта, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Прозоров. 2024-11-02T08:56 true PT2M20S

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сша, польша, канада, василий прозоров, брянская область, нато, россия, в мире