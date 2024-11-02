https://ria.ru/20241102/doroga-1981453656.html

Полиция Боливии спустя семь часов освободила одну из дорог

Полиция Боливии спустя семь часов освободила одну из дорог - РИА Новости, 02.11.2024

Полиция Боливии спустя семь часов освободила одну из дорог

Спустя семь часов противостояний с протестующими полиция разблокировала один из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:47

2024-11-02T01:47

2024-11-02T01:47

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Спустя семь часов противостояний с протестующими полиция разблокировала один из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии, сообщила газета El Deber. "Спустя семь часов с применением слезоточивого газа полиция и военные освободили мост (у поселения) Паротани, (протестующие) фермеры убежали в сторону холмов, а правоохранители начали продвижение к другим населенным пунктам", - отметило издание. Полиция при помощи техники расчистила дорогу, военные убрали палатки, в которых жили протестующие. Паротани был самым конфликтным участком дороги, там было сосредоточено большое количество протестующих, которые уже совершали нападения на полицию. Полиция при поддержке военных рано утром в пятницу начала масштабную операцию по разблокировке дорог в Боливии, занятых сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса. Блокировка дорог, которая продолжается уже 19-й день, нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов. За все время блокировки дорог и столкновений протестующих и полиции пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них 9 гражданских лиц и 61 полицейский. По словам президента страны Луиса Арсе, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны. Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней. В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.

https://ria.ru/20241102/evo-1981453481.html

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в мире, боливия, кочабамба (город), луис арсе, эво моралес