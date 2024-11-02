https://ria.ru/20241102/dollar-1981531908.html

Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, заявил Медведев

Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024

Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, заявил Медведев

Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, даже Россия, потому что это принесет хаос в международные экономические отношения, заявил заместитель... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:03

2024-11-02T14:03

2024-11-02T14:03

россия

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, даже Россия, потому что это принесет хаос в международные экономические отношения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "И я даже больше скажу, наверное, в том, чтобы доллар разлетелся, не заинтересован никто, и даже мы не заинтересованы, потому что это привнесет хаос в международные экономические отношения. Мы же часть международных экономических отношений. Вот Советскому Союзу было все равно, он был изолирован. И чего бы там ни происходило, ну, не до конца, конечно, но тем не менее. Значит, это была изолированная система", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241102/zapad-1981518232.html

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россия, дмитрий медведев, экономика