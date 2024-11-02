https://ria.ru/20241102/dollar-1981531908.html
Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, заявил Медведев
Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, заявил Медведев
Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, даже Россия, потому что это принесет хаос в международные экономические отношения, заявил заместитель... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:03
2024-11-02T14:03
2024-11-02T14:03
россия
дмитрий медведев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, даже Россия, потому что это принесет хаос в международные экономические отношения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "И я даже больше скажу, наверное, в том, чтобы доллар разлетелся, не заинтересован никто, и даже мы не заинтересованы, потому что это привнесет хаос в международные экономические отношения. Мы же часть международных экономических отношений. Вот Советскому Союзу было все равно, он был изолирован. И чего бы там ни происходило, ну, не до конца, конечно, но тем не менее. Значит, это была изолированная система", - сказал Медведев в интервью RT.
https://ria.ru/20241102/zapad-1981518232.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Экономика
Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, заявил Медведев
Медведев: даже Россия не заинтересована в том, чтобы доллар разлетелся
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся, даже Россия, потому что это принесет хаос в международные экономические отношения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"И я даже больше скажу, наверное, в том, чтобы доллар разлетелся, не заинтересован никто, и даже мы не заинтересованы, потому что это привнесет хаос в международные экономические отношения. Мы же часть международных экономических отношений. Вот Советскому Союзу было все равно, он был изолирован. И чего бы там ни происходило, ну, не до конца, конечно, но тем не менее. Значит, это была изолированная система", - сказал Медведев в интервью RT.