https://ria.ru/20241102/dollar-1981511582.html
Рано или поздно долларовый пузырь лопнет, заявил Медведев
Рано или поздно долларовый пузырь лопнет, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Рано или поздно долларовый пузырь лопнет, заявил Медведев
Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, заявил заместитель председателя Совета РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:55
2024-11-02T12:55
2024-11-02T13:22
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более что и миссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США. И рано или поздно этот "пузырь" лопнет", - сказал Медведев в интервью RT.По его словам, разрыв этого "пузыря" приведет к хаосу в мировой экономике и затронет в том числе Россию."Это будет такой "бэмс", это будет такой страшный хлопок, что, я скажу прямо, он может создать очень тяжелые последствия для всех. И я даже больше скажу, наверно, в том, чтобы доллар разлетелся, не заинтересован никто. И даже мы не заинтересованы, потому что это привнесёт хаос в международные экономические отношения, мы же часть международных экономических отношений", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981505857.html
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россия, дмитрий медведев, сша, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, США, Экономика
Рано или поздно долларовый пузырь лопнет, заявил Медведев
Медведев: когда долларовый пузырь лопнет, это станет потрясением для всех стран
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более что и миссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США
. И рано или поздно этот "пузырь" лопнет", - сказал Медведев в интервью RT.
По его словам, разрыв этого "пузыря" приведет к хаосу в мировой экономике и затронет в том числе Россию.
"Это будет такой "бэмс", это будет такой страшный хлопок, что, я скажу прямо, он может создать очень тяжелые последствия для всех. И я даже больше скажу, наверно, в том, чтобы доллар разлетелся, не заинтересован никто. И даже мы не заинтересованы, потому что это привнесёт хаос в международные экономические отношения, мы же часть международных экономических отношений", - добавил Медведев.