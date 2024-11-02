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В ДНР ликвидировали британского наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 02.11.2024 (обновлено: 10:23 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/dnr-1981458639.html
В ДНР ликвидировали британского наемника, сообщили СМИ
В ДНР ликвидировали британского наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
В ДНР ликвидировали британского наемника, сообщили СМИ
Наемник, ранее служивший в сухопутных войсках Великобритании, уничтожен в ДНР, сообщило в пятницу британское телевидение со ссылкой на его семью. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T04:35
2024-11-02T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Наемник, ранее служивший в сухопутных войсках Великобритании, уничтожен в ДНР, сообщило в пятницу британское телевидение со ссылкой на его семью. "Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий... будет доставлено в пятницу в дом его родителей в (североирландском – ред.) графстве Фермана", - говорится в материале. Речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, который был ликвидирован при минометном обстреле в Лимане в ДНР, уточняется в материале. Мужчина на протяжении четырех лет служил в пехотном полку британских сухопутных войск и помогал обучать украинских военных, однако ранее в этом году покинул армию и отправился на Украину. В начале октября семье военного сообщили о его смерти, похороны наемника пройдут в субботу, говорится в статье. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241102/evakuirovannaya-1981458487.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР ликвидировали британского наемника, сообщили СМИ

В ДНР ликвидировали британского наемника, ранее служившего в ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Наемник, ранее служивший в сухопутных войсках Великобритании, уничтожен в ДНР, сообщило в пятницу британское телевидение со ссылкой на его семью.
"Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий... будет доставлено в пятницу в дом его родителей в (североирландском – ред.) графстве Фермана", - говорится в материале.
Мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
ВСУ раскидали по курскому селу "лепестки", рассказала эвакуированная
Вчера, 04:30
Речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, который был ликвидирован при минометном обстреле в Лимане в ДНР, уточняется в материале. Мужчина на протяжении четырех лет служил в пехотном полку британских сухопутных войск и помогал обучать украинских военных, однако ранее в этом году покинул армию и отправился на Украину. В начале октября семье военного сообщили о его смерти, похороны наемника пройдут в субботу, говорится в статье.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
"Бороться с режимом". СМИ раскрыли, что происходит в рядах ВСУ
Вчера, 04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВеликобританияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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