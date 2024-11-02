https://ria.ru/20241102/den-1981448853.html

В России начался сокращенный рабочий день

В России начался сокращенный рабочий день - РИА Новости, 02.11.2024

В России начался сокращенный рабочий день

Короткий рабочий день начинается в России в субботу в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T00:10

2024-11-02T00:10

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Короткий рабочий день начинается в России в субботу в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Выходной день в субботу, 2 ноября, был перенесен на 30 апреля 2024 года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Так, выходными днями остались воскресенье, 3 ноября, и сам день празднования 4 ноября. Последняя рабочая неделя октября из-за переносов выходных стала шестидневной, а следующая за ней неделя 5-8 ноября - четырехдневной. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

https://ria.ru/20241102/subbota-1981403016.html

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общество, справки, россия, праздники