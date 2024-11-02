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В России начался сокращенный рабочий день - РИА Новости, 02.11.2024
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00:10 02.11.2024
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В России начался сокращенный рабочий день
В России начался сокращенный рабочий день - РИА Новости, 02.11.2024
В России начался сокращенный рабочий день
Короткий рабочий день начинается в России в субботу в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T00:10
2024-11-02T00:10
общество
справки
россия
праздники
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Короткий рабочий день начинается в России в субботу в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Выходной день в субботу, 2 ноября, был перенесен на 30 апреля 2024 года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Так, выходными днями остались воскресенье, 3 ноября, и сам день празднования 4 ноября. Последняя рабочая неделя октября из-за переносов выходных стала шестидневной, а следующая за ней неделя 5-8 ноября - четырехдневной. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
https://ria.ru/20241102/subbota-1981403016.html
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общество, справки, россия, праздники
Общество, Справки, Россия, Праздники
В России начался сокращенный рабочий день

В субботу в России начался короткий рабочий день

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница
Сотрудница - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Короткий рабочий день начинается в России в субботу в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
Выходной день в субботу, 2 ноября, был перенесен на 30 апреля 2024 года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Так, выходными днями остались воскресенье, 3 ноября, и сам день празднования 4 ноября.
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
00:00
Последняя рабочая неделя октября из-за переносов выходных стала шестидневной, а следующая за ней неделя 5-8 ноября - четырехдневной.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
 
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