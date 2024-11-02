https://ria.ru/20241102/chislo-1981537825.html
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению - РИА Новости, 02.11.2024
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению
В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:16
2024-11-02T14:16
2024-11-02T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_950af56d2ef038ac8c423bb711f5e664.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36. "В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 сотрудников полиции... ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Накануне вечером в полиции Украины заявили, что в Харькове было поражено одно из полицейских зданий, сообщалось о гибели полковника полиции и 26 раненых сотрудниках. Позднее в пророссийском сопротивлении сообщили, что под удар попало главное управление полиции Харькова, в здании находилась база украинского неонацистского формирования "Кракен", а также штаб военкомата.
https://ria.ru/20241022/otkaz-1979224688.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_265288a8952e32bf9db10f30eae36f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению
При ударе по полицейскому управлению в Харькове один силовик погиб, 36 ранены
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36.
"В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 сотрудников полиции... ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Накануне вечером в полиции Украины заявили, что в Харькове было поражено одно из полицейских зданий, сообщалось о гибели полковника полиции и 26 раненых сотрудниках. Позднее в пророссийском сопротивлении сообщили, что под удар попало главное управление полиции Харькова, в здании находилась база украинского неонацистского формирования "Кракен", а также штаб военкомата.