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В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению

В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению - РИА Новости, 02.11.2024

В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению

В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:16

2024-11-02T14:16

2024-11-02T14:16

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36. "В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 сотрудников полиции... ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Накануне вечером в полиции Украины заявили, что в Харькове было поражено одно из полицейских зданий, сообщалось о гибели полковника полиции и 26 раненых сотрудниках. Позднее в пророссийском сопротивлении сообщили, что под удар попало главное управление полиции Харькова, в здании находилась база украинского неонацистского формирования "Кракен", а также штаб военкомата.

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Ольга Фомченкова

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