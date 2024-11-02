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В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению - РИА Новости, 02.11.2024
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14:16 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/chislo-1981537825.html
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению - РИА Новости, 02.11.2024
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению
В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:16
2024-11-02T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36. "В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 сотрудников полиции... ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Накануне вечером в полиции Украины заявили, что в Харькове было поражено одно из полицейских зданий, сообщалось о гибели полковника полиции и 26 раненых сотрудниках. Позднее в пророссийском сопротивлении сообщили, что под удар попало главное управление полиции Харькова, в здании находилась база украинского неонацистского формирования "Кракен", а также штаб военкомата.
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в мире, харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению

При ударе по полицейскому управлению в Харькове один силовик погиб, 36 ранены

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36.
"В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 сотрудников полиции... ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Накануне вечером в полиции Украины заявили, что в Харькове было поражено одно из полицейских зданий, сообщалось о гибели полковника полиции и 26 раненых сотрудниках. Позднее в пророссийском сопротивлении сообщили, что под удар попало главное управление полиции Харькова, в здании находилась база украинского неонацистского формирования "Кракен", а также штаб военкомата.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
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