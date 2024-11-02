Рейтинг@Mail.ru
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову* - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/chirikova-1981571245.html
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову*
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову* - РИА Новости, 02.11.2024
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову*
Карточка экоактивистки Евгении Чириковой* (признана иноагентом), против которой в России расследуется ряд уголовных дел, в том числе за фейки о ВС РФ, появилась РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:40
2024-11-02T16:40
происшествия
россия
евгения чирикова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92513/98/925139869_0:82:2698:1600_1920x0_80_0_0_cff212f01cb67c5a0de3bc43d6243346.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Карточка экоактивистки Евгении Чириковой* (признана иноагентом), против которой в России расследуется ряд уголовных дел, в том числе за фейки о ВС РФ, появилась в базе розыска МВД, с ее данными ознакомились РИА Новости. Против Чириковой* возбуждено новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, в ближайшее время ее объявят в международный розыск, сообщил сегодня столичный главк СК России. Ранее против Чириковой* было возбуждено уголовное дело о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, ей заочно предъявлено обвинение. Она была объявлена в федеральный розыск. В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92513/98/925139869_31:0:2698:2000_1920x0_80_0_0_fee42519f987146394ac548890b0b732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, евгения чирикова , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Евгения Чирикова , Следственный комитет России (СК РФ)
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову*

Карточка экоактивистки Чириковой появилась в базе розыска МВД

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПресс-конференция Евгении Чириковой*
Пресс-конференция Евгении Чириковой* - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция Евгении Чириковой*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Карточка экоактивистки Евгении Чириковой* (признана иноагентом), против которой в России расследуется ряд уголовных дел, в том числе за фейки о ВС РФ, появилась в базе розыска МВД, с ее данными ознакомились РИА Новости.
Против Чириковой* возбуждено новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, в ближайшее время ее объявят в международный розыск, сообщил сегодня столичный главк СК России.
Ранее против Чириковой* было возбуждено уголовное дело о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, ей заочно предъявлено обвинение. Она была объявлена в федеральный розыск.
В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря*
16 апреля, 11:01
 
ПроисшествияРоссияЕвгения ЧириковаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала