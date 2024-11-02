https://ria.ru/20241102/chirikova-1981571245.html
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову*
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову* - РИА Новости, 02.11.2024
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову*
Карточка экоактивистки Евгении Чириковой* (признана иноагентом), против которой в России расследуется ряд уголовных дел, в том числе за фейки о ВС РФ, появилась РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:40
2024-11-02T16:40
2024-11-02T16:40
происшествия
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евгения чирикова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Карточка экоактивистки Евгении Чириковой* (признана иноагентом), против которой в России расследуется ряд уголовных дел, в том числе за фейки о ВС РФ, появилась в базе розыска МВД, с ее данными ознакомились РИА Новости. Против Чириковой* возбуждено новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, в ближайшее время ее объявят в международный розыск, сообщил сегодня столичный главк СК России. Ранее против Чириковой* было возбуждено уголовное дело о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, ей заочно предъявлено обвинение. Она была объявлена в федеральный розыск. В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, евгения чирикова , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Евгения Чирикова , Следственный комитет России (СК РФ)
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову*
Карточка экоактивистки Чириковой появилась в базе розыска МВД
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Карточка экоактивистки Евгении Чириковой* (признана иноагентом), против которой в России расследуется ряд уголовных дел, в том числе за фейки о ВС РФ, появилась в базе розыска МВД, с ее данными ознакомились РИА Новости.
Против Чириковой* возбуждено новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, в ближайшее время ее объявят в международный розыск, сообщил сегодня столичный главк СК России.
Ранее против Чириковой* было возбуждено уголовное дело о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, ей заочно предъявлено обвинение. Она была объявлена в федеральный розыск.
В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента