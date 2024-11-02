https://ria.ru/20241102/chirikova-1981568090.html

Против экоактивистки Чириковой* возбудили уголовное дело

Против экоактивистки Чириковой* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.11.2024

Против экоактивистки Чириковой* возбудили уголовное дело

Против экоактивистки Евгении Чириковой* (иноагент) возбуждено новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:26

2024-11-02T16:26

2024-11-02T16:31

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

евгения чирикова

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Против экоактивистки Евгении Чириковой* (иноагент) возбуждено новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.По данным следствия, не позднее 8 августа 2023 года Чирикова* приняла участие в видеотрансляции, а также дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности запрещенной в РФ террористической организации."По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Следователями столичного СК Чириковой* заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время фигурантка будет объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.Ранее против Чириковой* было возбуждено уголовное дело о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, ей заочно предъявлено обвинение.В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430770.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), евгения чирикова , россия