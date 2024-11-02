https://ria.ru/20241102/chf-1981465664.html

Патрушеву в Крыму показали боевое дежурство сил Черноморского флота

Патрушеву в Крыму показали боевое дежурство сил Черноморского флота - РИА Новости, 02.11.2024

Патрушеву в Крыму показали боевое дежурство сил Черноморского флота

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:36

2024-11-02T07:36

2024-11-02T07:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот. "В ходе рабочей поездки на Крымский полуостров Николай Патрушев познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил Черноморского флота, его оснащением модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, поддержанием научно-технологического и кадрового потенциала флота, обеспечивающем его эффективное применение", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Отмечается, что "с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом Сергеем Пинчуком Николай Патрушев обсудил вопросы участия Черноморского флота в защите национальных интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного комплексно противостоять современным вызовам и угрозам с морских и океанских направлений".

https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html

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безопасность, россия, николай патрушев