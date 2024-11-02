https://ria.ru/20241102/britanija-1981457714.html
В Британии приговорили к заключению притворявшегося "вагнеровцем" поляка
В Британии приговорили к заключению притворявшегося "вагнеровцем" поляка - РИА Новости, 02.11.2024
В Британии приговорили к заключению притворявшегося "вагнеровцем" поляка
Поляк Петр Кучарски, осужденный в августе в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер", приговорен к тюремному заключению на два с... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T04:03
2024-11-02T04:03
2024-11-02T04:03
в мире
великобритания
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907174636_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_040af7253c4848286aae4054b8995f44.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Поляк Петр Кучарски, осужденный в августе в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер", приговорен к тюремному заключению на два с половиной года, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на материалы уголовного суда Лондона Олд-Бейли. В августе газета Times со ссылкой на данные уголовного суда Лондона Олд-Бейли сообщала, что Кучарски осужден в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер". Газета сообщала со ссылкой на адвоката Саймона Гледхилла, что Кучарски "рассказывал людям и создавал впечатление", что он состоял в группе "Вагнер". Как отмечала газета со ссылкой на прокурора Дэна Поусон-Паундса, нет доказательств того, что обвиняемый участвовал в деятельности группы. По данным газеты, обвиняемого отпустили под залог, а вынесение окончательного решения суда по его делу ожидалось в ноябре. "Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с (возможностью - ред.) продления срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации", - говорится в сообщении. В сентябре 2023 года МВД Великобритании сообщило, что страна официально объявила группу "Вагнер" террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений. Членство в группе "Вагнер" или ее поддержка теперь считаются уголовным преступлением, которое может караться тюремным заключением сроком вплоть до 14 лет. Власти Британии также получили право конфисковать ее активы.
https://ria.ru/20240918/krazha-1973318082.html
https://ria.ru/20241015/mali-1978059513.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907174636_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_693a78334a892da475262e343acc8b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон
В мире, Великобритания, Лондон
В Британии приговорили к заключению притворявшегося "вагнеровцем" поляка
Guardian: Кучарски, притворявшийся бойцом "Вагнера", получил тюремный срок
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Поляк Петр Кучарски, осужденный в августе в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер", приговорен к тюремному заключению на два с половиной года, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на материалы уголовного суда Лондона Олд-Бейли.
В августе газета Times со ссылкой на данные уголовного суда Лондона Олд-Бейли сообщала, что Кучарски осужден в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер". Газета сообщала со ссылкой на адвоката Саймона Гледхилла, что Кучарски "рассказывал людям и создавал впечатление", что он состоял в группе "Вагнер". Как отмечала газета со ссылкой на прокурора Дэна Поусон-Паундса, нет доказательств того, что обвиняемый участвовал в деятельности группы. По данным газеты, обвиняемого отпустили под залог, а вынесение окончательного решения суда по его делу ожидалось в ноябре.
"Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с (возможностью - ред.) продления срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации", - говорится в сообщении.
В сентябре 2023 года МВД Великобритании сообщило, что страна официально объявила группу "Вагнер" террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений. Членство в группе "Вагнер" или ее поддержка теперь считаются уголовным преступлением, которое может караться тюремным заключением сроком вплоть до 14 лет. Власти Британии также получили право конфисковать ее активы.