https://ria.ru/20241102/britanija-1981457714.html

В Британии приговорили к заключению притворявшегося "вагнеровцем" поляка

В Британии приговорили к заключению притворявшегося "вагнеровцем" поляка - РИА Новости, 02.11.2024

В Британии приговорили к заключению притворявшегося "вагнеровцем" поляка

Поляк Петр Кучарски, осужденный в августе в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер", приговорен к тюремному заключению на два с... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T04:03

2024-11-02T04:03

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Поляк Петр Кучарски, осужденный в августе в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер", приговорен к тюремному заключению на два с половиной года, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на материалы уголовного суда Лондона Олд-Бейли. В августе газета Times со ссылкой на данные уголовного суда Лондона Олд-Бейли сообщала, что Кучарски осужден в Великобритании за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер". Газета сообщала со ссылкой на адвоката Саймона Гледхилла, что Кучарски "рассказывал людям и создавал впечатление", что он состоял в группе "Вагнер". Как отмечала газета со ссылкой на прокурора Дэна Поусон-Паундса, нет доказательств того, что обвиняемый участвовал в деятельности группы. По данным газеты, обвиняемого отпустили под залог, а вынесение окончательного решения суда по его делу ожидалось в ноябре. "Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с (возможностью - ред.) продления срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации", - говорится в сообщении. В сентябре 2023 года МВД Великобритании сообщило, что страна официально объявила группу "Вагнер" террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений. Членство в группе "Вагнер" или ее поддержка теперь считаются уголовным преступлением, которое может караться тюремным заключением сроком вплоть до 14 лет. Власти Британии также получили право конфисковать ее активы.

https://ria.ru/20240918/krazha-1973318082.html

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