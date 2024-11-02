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Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами - РИА Новости, 02.11.2024

Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Страны БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:49

2024-11-02T21:49

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Страны БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS."Она (платежная система. — Прим. ред.) стояла на повестке дня саммита в Казани и на встречах, проходивших в течение года между министрами финансов, главами центральных банков. Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы. Уверен, что Бразилия как следующий председатель продолжит эту работу", — сказал он.По словам министра, доллар все чаще используют как агрессивное оружие в мировой экономике, поэтому необходимо застраховаться от этого и создать параллельную расчетную систему, которая не будет подвергаться таким рискам."Никто не застрахован от долларового произвола, учитывая отчаянное положение Соединенных Штатов. Они чувствуют, что гегемония ускользает, и <...> США хотят использовать все, включая самые запрещенные приемы, чтобы ее сохранить", — подчеркнул Лавров.Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, когда существующая и привычная платежная система сбоит, создание альтернативы для стран БРИКС — жизненная необходимость.Он указывал, что новая платежная система будет разрабатываться с учетом использования цифровых финансовых активов и включать в себя систему передачи финансовых сообщений.Саммит стран БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Россия с 1 января председательствует в объединении. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство Москвы в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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https://ria.ru/20241023/briks-1979675891.html

https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html

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