https://ria.ru/20241102/brechalov-1981490537.html
Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии получат по 1 млн руб
Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии получат по 1 млн руб - РИА Новости, 02.11.2024
Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии получат по 1 млн руб
Власти Удмуртии приняли решение о региональной выплате семьям погибших участников спецоперации, воевавших в составе частных военных компаний (ЧВК), они будут... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:10
2024-11-02T11:10
2024-11-02T11:10
удмуртская республика
малопургинский район
уфа
ижевск
александр бречалов
министерство обороны рф (минобороны рф)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии приняли решение о региональной выплате семьям погибших участников спецоперации, воевавших в составе частных военных компаний (ЧВК), они будут получать по 1 миллиону рублей, заявил глава региона Александр Бречалов. В его пресс-службе рассказали, что глава Удмуртии прокомментировал принятие республикой решения о региональной выплате семьям погибших защитников Родины, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих министерству обороны России в выполнении боевых задач. Для близких погибших воинов это долгожданное и важное решение. Просьба неоднократно звучала на встречах главы региона с родными военнослужащих. Александр Бречалов в очередной раз подчеркнул, что Удмуртия не делит своих защитников. Все участники специальной военной операции – это настоящие герои, добавили в пресс-службе. "Размер региональной выплаты для семей погибших бойцов, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих Минобороны, будет такой же, как и для семей погибших военнослужащих министерства обороны, – это 1 миллион рублей. За списком документов - обращаться в Минсоцполитики и труда. Министерство, филиал фонда "Защитники Отечества", все главы районов и городов будут активно помогать семьям", – приводятся слова Бречалова. Глава республики добавил, что пристальное внимание сейчас необходимо уделять социальной адаптации вернувшихся с СВО бойцов. "Социальная адаптация наших воинов – это ключевая задача. Многие ребята находят себя в спорте. Недавно я побывал в Уфе на форуме "Россия – спортивная держава" с участием нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Там проходил спортивный турнир "Герои нашего времени". Команда Удмуртии была самой представительной – 14 спортсменов. Во всех шести видах спорта завоевали награды – от бронзы до золота. Для них была очень важна встреча с президентом. Я тоже разговаривал с ребятами. Взяли в работу несколько вопросов. В том числе – логистика, чтобы у них был постоянный адаптированный транспорт для поездок на соревнования. Вопрос решаем, причем транспорт будет использоваться не только ветеранами боевых действий, но и нашими следж-хоккеистами, баскетболистами на колясках. Второе – постоянное место для тренировок. Я уже дал поручение минспорту, чтобы этот вопрос был решен. Мы уже шьем форму с символикой республики, чтобы ребята чувствовали себя командой", – отметил глава региона. Он поделился, что в декабре в Удмуртии пройдет региональный "Турнир Героев": волейбол сидя, настольный теннис и дартс, где к парням впервые присоединятся семьи ветеранов и погибших бойцов. Глава республики также особенно подчеркнул важность темы трудоустройства участников спецоперации. Он привел пример: четверо бойцов-спортсменов трудятся на одном из столичных предприятий по производству беспилотных систем. И когда у ветеранов соревнования, руководитель идет навстречу и отпускает их всех с работы, чтобы они могли выступить. Александр Бречалов назвал это показательным примером и высказал необходимость поощрять таких работодателей. "Также он дал поручение главам районов и городов держать на личном контроле вопрос трудоустройства участников СВО, приведя в пример Малопургинский район, где ветерана спецоперации Салавата Хазиева, заметив его ответственность и лидерские качества, назначили главой Пугачевской сельской управы. Еще один ветеран из Малопургинского района Александр Викулов реализовался в бизнесе и открыл кафе с названием "Черпак" - в память о своем позывном", - отметили в пресс-службе. Бречалов напомнил, что осенний призыв в республике идет по плану. До конца года из Удмуртии направят в войска порядка 1,5 тысячи молодых людей. На сборном пункте перед отправкой каждый юноша получает комплект военной формы, набор средств личной гигиены, банковскую карту и индивидуальный рацион питания на весь пусть следования до части. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Военнослужащие по призыву не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне СВО. Власти региона добавили, что параллельно в Удмуртии продолжается набор желающих на службу по контракту. Востребованными остаются операторы БПЛА, водители и водители-механики, связисты, стрелки. Денежное довольствие военнослужащего в учебном центре составляет от 40 тысяч рублей в месяц, в зоне СВО – от 210 тысяч рублей, плюс соответствующие надбавки, а также федеральная единовременная выплата 400 тысяч рублей и региональная единовременная выплата 400 тысяч рублей при заключении контракта. Требования – возраст от 18 до 60 лет, крепкое здоровье и желание защищать Родину. Кандидаты могут обратиться в военкомат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту. Адрес: Ижевск, улица Зенитная, 2а.
https://ria.ru/20241030/brechalov-1981008027.html
https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html
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малопургинский район, уфа, ижевск, александр бречалов, министерство обороны рф (минобороны рф), удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Малопургинский район, Уфа, Ижевск, Александр Бречалов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Удмуртская Республика (Удмуртия)
УФА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии приняли решение о региональной выплате семьям погибших участников спецоперации, воевавших в составе частных военных компаний (ЧВК), они будут получать по 1 миллиону рублей, заявил глава региона Александр Бречалов.
В его пресс-службе рассказали, что глава Удмуртии прокомментировал принятие республикой решения о региональной выплате семьям погибших защитников Родины, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих министерству обороны России
в выполнении боевых задач. Для близких погибших воинов это долгожданное и важное решение. Просьба неоднократно звучала на встречах главы региона с родными военнослужащих.
Александр Бречалов в очередной раз подчеркнул, что Удмуртия не делит своих защитников. Все участники специальной военной операции – это настоящие герои, добавили в пресс-службе.
"Размер региональной выплаты для семей погибших бойцов, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих Минобороны, будет такой же, как и для семей погибших военнослужащих министерства обороны, – это 1 миллион рублей. За списком документов - обращаться в Минсоцполитики и труда. Министерство, филиал фонда "Защитники Отечества", все главы районов и городов будут активно помогать семьям", – приводятся слова Бречалова.
Глава республики добавил, что пристальное внимание сейчас необходимо уделять социальной адаптации вернувшихся с СВО бойцов.
"Социальная адаптация наших воинов – это ключевая задача. Многие ребята находят себя в спорте. Недавно я побывал в Уфе
на форуме "Россия – спортивная держава" с участием нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Там проходил спортивный турнир "Герои нашего времени". Команда Удмуртии была самой представительной – 14 спортсменов. Во всех шести видах спорта завоевали награды – от бронзы до золота. Для них была очень важна встреча с президентом. Я тоже разговаривал с ребятами. Взяли в работу несколько вопросов. В том числе – логистика, чтобы у них был постоянный адаптированный транспорт для поездок на соревнования. Вопрос решаем, причем транспорт будет использоваться не только ветеранами боевых действий, но и нашими следж-хоккеистами, баскетболистами на колясках. Второе – постоянное место для тренировок. Я уже дал поручение минспорту, чтобы этот вопрос был решен. Мы уже шьем форму с символикой республики, чтобы ребята чувствовали себя командой", – отметил глава региона.
Он поделился, что в декабре в Удмуртии пройдет региональный "Турнир Героев": волейбол сидя, настольный теннис и дартс, где к парням впервые присоединятся семьи ветеранов и погибших бойцов.
Глава республики также особенно подчеркнул важность темы трудоустройства участников спецоперации. Он привел пример: четверо бойцов-спортсменов трудятся на одном из столичных предприятий по производству беспилотных систем. И когда у ветеранов соревнования, руководитель идет навстречу и отпускает их всех с работы, чтобы они могли выступить. Александр Бречалов назвал это показательным примером и высказал необходимость поощрять таких работодателей.
"Также он дал поручение главам районов и городов держать на личном контроле вопрос трудоустройства участников СВО, приведя в пример Малопургинский район
, где ветерана спецоперации Салавата Хазиева, заметив его ответственность и лидерские качества, назначили главой Пугачевской сельской управы. Еще один ветеран из Малопургинского района Александр Викулов реализовался в бизнесе и открыл кафе с названием "Черпак" - в память о своем позывном", - отметили в пресс-службе.
Бречалов напомнил, что осенний призыв в республике идет по плану. До конца года из Удмуртии направят в войска порядка 1,5 тысячи молодых людей. На сборном пункте перед отправкой каждый юноша получает комплект военной формы, набор средств личной гигиены, банковскую карту и индивидуальный рацион питания на весь пусть следования до части. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Военнослужащие по призыву не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне СВО.
Власти региона добавили, что параллельно в Удмуртии продолжается набор желающих на службу по контракту. Востребованными остаются операторы БПЛА, водители и водители-механики, связисты, стрелки. Денежное довольствие военнослужащего в учебном центре составляет от 40 тысяч рублей в месяц, в зоне СВО – от 210 тысяч рублей, плюс соответствующие надбавки, а также федеральная единовременная выплата 400 тысяч рублей и региональная единовременная выплата 400 тысяч рублей при заключении контракта. Требования – возраст от 18 до 60 лет, крепкое здоровье и желание защищать Родину. Кандидаты могут обратиться в военкомат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту. Адрес: Ижевск
, улица Зенитная, 2а.