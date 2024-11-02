https://ria.ru/20241102/brechalov-1981490537.html

Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии получат по 1 млн руб

Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии получат по 1 млн руб - РИА Новости, 02.11.2024

Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии получат по 1 млн руб

Власти Удмуртии приняли решение о региональной выплате семьям погибших участников спецоперации, воевавших в составе частных военных компаний (ЧВК), они будут... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:10

2024-11-02T11:10

2024-11-02T11:10

удмуртская республика

малопургинский район

уфа

ижевск

александр бречалов

министерство обороны рф (минобороны рф)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии приняли решение о региональной выплате семьям погибших участников спецоперации, воевавших в составе частных военных компаний (ЧВК), они будут получать по 1 миллиону рублей, заявил глава региона Александр Бречалов. В его пресс-службе рассказали, что глава Удмуртии прокомментировал принятие республикой решения о региональной выплате семьям погибших защитников Родины, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих министерству обороны России в выполнении боевых задач. Для близких погибших воинов это долгожданное и важное решение. Просьба неоднократно звучала на встречах главы региона с родными военнослужащих. Александр Бречалов в очередной раз подчеркнул, что Удмуртия не делит своих защитников. Все участники специальной военной операции – это настоящие герои, добавили в пресс-службе. "Размер региональной выплаты для семей погибших бойцов, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих Минобороны, будет такой же, как и для семей погибших военнослужащих министерства обороны, – это 1 миллион рублей. За списком документов - обращаться в Минсоцполитики и труда. Министерство, филиал фонда "Защитники Отечества", все главы районов и городов будут активно помогать семьям", – приводятся слова Бречалова. Глава республики добавил, что пристальное внимание сейчас необходимо уделять социальной адаптации вернувшихся с СВО бойцов. "Социальная адаптация наших воинов – это ключевая задача. Многие ребята находят себя в спорте. Недавно я побывал в Уфе на форуме "Россия – спортивная держава" с участием нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Там проходил спортивный турнир "Герои нашего времени". Команда Удмуртии была самой представительной – 14 спортсменов. Во всех шести видах спорта завоевали награды – от бронзы до золота. Для них была очень важна встреча с президентом. Я тоже разговаривал с ребятами. Взяли в работу несколько вопросов. В том числе – логистика, чтобы у них был постоянный адаптированный транспорт для поездок на соревнования. Вопрос решаем, причем транспорт будет использоваться не только ветеранами боевых действий, но и нашими следж-хоккеистами, баскетболистами на колясках. Второе – постоянное место для тренировок. Я уже дал поручение минспорту, чтобы этот вопрос был решен. Мы уже шьем форму с символикой республики, чтобы ребята чувствовали себя командой", – отметил глава региона. Он поделился, что в декабре в Удмуртии пройдет региональный "Турнир Героев": волейбол сидя, настольный теннис и дартс, где к парням впервые присоединятся семьи ветеранов и погибших бойцов. Глава республики также особенно подчеркнул важность темы трудоустройства участников спецоперации. Он привел пример: четверо бойцов-спортсменов трудятся на одном из столичных предприятий по производству беспилотных систем. И когда у ветеранов соревнования, руководитель идет навстречу и отпускает их всех с работы, чтобы они могли выступить. Александр Бречалов назвал это показательным примером и высказал необходимость поощрять таких работодателей. "Также он дал поручение главам районов и городов держать на личном контроле вопрос трудоустройства участников СВО, приведя в пример Малопургинский район, где ветерана спецоперации Салавата Хазиева, заметив его ответственность и лидерские качества, назначили главой Пугачевской сельской управы. Еще один ветеран из Малопургинского района Александр Викулов реализовался в бизнесе и открыл кафе с названием "Черпак" - в память о своем позывном", - отметили в пресс-службе. Бречалов напомнил, что осенний призыв в республике идет по плану. До конца года из Удмуртии направят в войска порядка 1,5 тысячи молодых людей. На сборном пункте перед отправкой каждый юноша получает комплект военной формы, набор средств личной гигиены, банковскую карту и индивидуальный рацион питания на весь пусть следования до части. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Военнослужащие по призыву не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне СВО. Власти региона добавили, что параллельно в Удмуртии продолжается набор желающих на службу по контракту. Востребованными остаются операторы БПЛА, водители и водители-механики, связисты, стрелки. Денежное довольствие военнослужащего в учебном центре составляет от 40 тысяч рублей в месяц, в зоне СВО – от 210 тысяч рублей, плюс соответствующие надбавки, а также федеральная единовременная выплата 400 тысяч рублей и региональная единовременная выплата 400 тысяч рублей при заключении контракта. Требования – возраст от 18 до 60 лет, крепкое здоровье и желание защищать Родину. Кандидаты могут обратиться в военкомат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту. Адрес: Ижевск, улица Зенитная, 2а.

https://ria.ru/20241030/brechalov-1981008027.html

https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html

https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html

малопургинский район

уфа

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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малопургинский район, уфа, ижевск, александр бречалов, министерство обороны рф (минобороны рф), удмуртская республика (удмуртия)