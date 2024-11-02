https://ria.ru/20241102/bpla-1981627583.html

Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА

Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА - РИА Новости, 02.11.2024

Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА

Подразделениям транспортной безопасности дано разрешение применять специальные средства для противодействия беспилотным аппаратам различных типов, следует из... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T23:50

2024-11-02T23:50

2024-11-02T23:58

безопасность

технологии

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделениям транспортной безопасности дано разрешение применять специальные средства для противодействия беспилотным аппаратам различных типов, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно документу, перечень специальных средств, аккредитованных для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, расширен следующими положениями: "специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, использующие радиочастотный спектр". В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что "ремонт специальных технических средств противодействия беспилотным аппаратам осуществляется в ремонтных мастерских (на базах), если таковые имеются, либо на предприятиях-изготовителях".

https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html

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безопасность, технологии, россия, михаил мишустин, общество