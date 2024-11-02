https://ria.ru/20241102/bpla-1981627583.html
Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА
Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА - РИА Новости, 02.11.2024
Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА
Подразделениям транспортной безопасности дано разрешение применять специальные средства для противодействия беспилотным аппаратам различных типов, следует из... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T23:50
2024-11-02T23:50
2024-11-02T23:58
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделениям транспортной безопасности дано разрешение применять специальные средства для противодействия беспилотным аппаратам различных типов, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно документу, перечень специальных средств, аккредитованных для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, расширен следующими положениями: "специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, использующие радиочастотный спектр". В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что "ремонт специальных технических средств противодействия беспилотным аппаратам осуществляется в ремонтных мастерских (на базах), если таковые имеются, либо на предприятиях-изготовителях".
https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html
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безопасность, технологии, россия, михаил мишустин, общество
Безопасность, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили применять средства борьбы с БПЛА
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделениям транспортной безопасности дано разрешение применять специальные средства для противодействия беспилотным аппаратам различных типов, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Согласно документу, перечень специальных средств, аккредитованных для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, расширен следующими положениями: "специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, использующие радиочастотный спектр".
В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что "ремонт специальных технических средств противодействия беспилотным аппаратам осуществляется в ремонтных мастерских (на базах), если таковые имеются, либо на предприятиях-изготовителях".