https://ria.ru/20241102/bomby-1981616895.html

Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы

Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы - РИА Новости, 02.11.2024

Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы

Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, которые страна ранее сняла с вооружения, сообщает издание Australian Defence Magazine. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:56

2024-11-02T20:56

2024-11-02T20:57

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, которые страна ранее сняла с вооружения, сообщает издание Australian Defence Magazine. "Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения", - пишет издание. Отмечается, что точное число переданных Киеву Австралией бомб JDAM-ER неизвестно, также нет информации и о том, когда они были поставлены. Издание напоминает, что в апреле 2024 года Австралия подтвердила передачу Украине неуточненных снарядов класса "воздух-земля", а затем сообщалось о передаче боеприпасов такого же класса в июле этого года. По данным издания, украинские войска впервые применили бомбы JDAM-ER в марте 2023 года, однако те боеприпасы были поставлены США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978842585.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973819261.html

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в мире, украина, австралия, россия, сергей лавров, нато