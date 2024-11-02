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Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы - РИА Новости, 02.11.2024
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20:56 02.11.2024 (обновлено: 20:57 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/bomby-1981616895.html
Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы
Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы - РИА Новости, 02.11.2024
Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы
Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, которые страна ранее сняла с вооружения, сообщает издание Australian Defence Magazine. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:56
2024-11-02T20:57
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, которые страна ранее сняла с вооружения, сообщает издание Australian Defence Magazine. "Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения", - пишет издание. Отмечается, что точное число переданных Киеву Австралией бомб JDAM-ER неизвестно, также нет информации и о том, когда они были поставлены. Издание напоминает, что в апреле 2024 года Австралия подтвердила передачу Украине неуточненных снарядов класса "воздух-земля", а затем сообщалось о передаче боеприпасов такого же класса в июле этого года. По данным издания, украинские войска впервые применили бомбы JDAM-ER в марте 2023 года, однако те боеприпасы были поставлены США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978842585.html
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в мире, украина, австралия, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Австралия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы

ADM: Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы JDAM-ER

© Фото : BoeingАвиабомба JDAM-ER
Авиабомба JDAM-ER - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Boeing
Авиабомба JDAM-ER. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, которые страна ранее сняла с вооружения, сообщает издание Australian Defence Magazine.
"Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения", - пишет издание.
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Отмечается, что точное число переданных Киеву Австралией бомб JDAM-ER неизвестно, также нет информации и о том, когда они были поставлены.
Издание напоминает, что в апреле 2024 года Австралия подтвердила передачу Украине неуточненных снарядов класса "воздух-земля", а затем сообщалось о передаче боеприпасов такого же класса в июле этого года.
По данным издания, украинские войска впервые применили бомбы JDAM-ER в марте 2023 года, однако те боеприпасы были поставлены США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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