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Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного - РИА Новости, 03.11.2024
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20:40 02.11.2024 (обновлено: 08:31 03.11.2024)
https://ria.ru/20241102/bolnichnyy-1981651355.html
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного - РИА Новости, 03.11.2024
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного
Минздрав России подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности, которые позволят совершенствовать механизм оказания медпомощи гражданам... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-02T20:40
2024-11-03T08:31
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности, которые позволят совершенствовать механизм оказания медпомощи гражданам трудоспособного возраста, сообщила пресс-служба министерства. "Минздрав России разработал изменения в приказ об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, которые позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста",- говорится в сообщении. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется для определения возможности гражданина осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу, пояснили в пресс-службе. Она проводится в связи с заболеваниями, травмами, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, а также при усыновлении ребенка, уточнили в министерстве. Минздрав ведет работу по нормативному закреплению учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов гражданину, что позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи и повышению ее доступности, отметили в пресс-службе. Так, если за период полугода больничный оформлялся четыре раза, за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста, подчеркнули в министерстве. Полученные данные позволят выявлять также работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой "групп риска" по угрозе развития отдельных заболеваний, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234180.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного

Минздрав подготовил изменения в порядок формирования больничного

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПрием пациентов
Прием пациентов - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности, которые позволят совершенствовать механизм оказания медпомощи гражданам трудоспособного возраста, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России разработал изменения в приказ об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, которые позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста",- говорится в сообщении.
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Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется для определения возможности гражданина осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу, пояснили в пресс-службе. Она проводится в связи с заболеваниями, травмами, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, а также при усыновлении ребенка, уточнили в министерстве.
Минздрав ведет работу по нормативному закреплению учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов гражданину, что позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи и повышению ее доступности, отметили в пресс-службе.
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Так, если за период полугода больничный оформлялся четыре раза, за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста, подчеркнули в министерстве.
Полученные данные позволят выявлять также работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой "групп риска" по угрозе развития отдельных заболеваний, добавили в пресс-службе.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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