https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html

Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете

Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете - РИА Новости, 02.11.2024

Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете

Гусь разбил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max канадской авиакомпании Flair Airlines в полете, самолет смог вернуться в аэропорт, никто не пострадал,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:35

2024-11-02T16:35

2024-11-02T16:35

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гусь разбил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max канадской авиакомпании Flair Airlines в полете, самолет смог вернуться в аэропорт, никто не пострадал, сообщает издание Business Insider со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте Канады. "Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что самолет наткнулся на стаю гусей и по меньшей мере один из них попал в лобовое стекло", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как самолет рейса F8641 Торонто-Виннипег вылетел из аэропорта. По данным издания, один из пилотов сообщил авиадиспетчерам, что лобовое стекло самолета разбито и пилоты ничего не видят за бортом. Впоследствии самолет смог вернуться в аэропорт Торонто. Вице-президент Flair Airlines Мэт Кунц сообщил изданию, что после удара одной из птиц о лобовое стекло в кабину пилотов попали обломки стекла, однако заявил, что никто не пострадал. В то же время, как указывает издание, Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что один из пилотов все же получил легкие травмы.

https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html

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в мире, канада, торонто, boeing 737