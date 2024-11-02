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Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете - РИА Новости, 02.11.2024
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16:35 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html
Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете
Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете - РИА Новости, 02.11.2024
Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете
Гусь разбил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max канадской авиакомпании Flair Airlines в полете, самолет смог вернуться в аэропорт, никто не пострадал,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:35
2024-11-02T16:35
в мире
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торонто
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гусь разбил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max канадской авиакомпании Flair Airlines в полете, самолет смог вернуться в аэропорт, никто не пострадал, сообщает издание Business Insider со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте Канады. "Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что самолет наткнулся на стаю гусей и по меньшей мере один из них попал в лобовое стекло", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как самолет рейса F8641 Торонто-Виннипег вылетел из аэропорта. По данным издания, один из пилотов сообщил авиадиспетчерам, что лобовое стекло самолета разбито и пилоты ничего не видят за бортом. Впоследствии самолет смог вернуться в аэропорт Торонто. Вице-президент Flair Airlines Мэт Кунц сообщил изданию, что после удара одной из птиц о лобовое стекло в кабину пилотов попали обломки стекла, однако заявил, что никто не пострадал. В то же время, как указывает издание, Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что один из пилотов все же получил легкие травмы.
https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html
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в мире, канада, торонто, boeing 737
В мире, Канада, Торонто, Boeing 737
Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете

BI: гусь разбил лобовое стекло самолета Boeing компании Flair Airlines в полете

© AP Photo / Elaine ThompsonСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Elaine Thompson
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гусь разбил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max канадской авиакомпании Flair Airlines в полете, самолет смог вернуться в аэропорт, никто не пострадал, сообщает издание Business Insider со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте Канады.
"Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что самолет наткнулся на стаю гусей и по меньшей мере один из них попал в лобовое стекло", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как самолет рейса F8641 Торонто-Виннипег вылетел из аэропорта. По данным издания, один из пилотов сообщил авиадиспетчерам, что лобовое стекло самолета разбито и пилоты ничего не видят за бортом.
Впоследствии самолет смог вернуться в аэропорт Торонто.
Вице-президент Flair Airlines Мэт Кунц сообщил изданию, что после удара одной из птиц о лобовое стекло в кабину пилотов попали обломки стекла, однако заявил, что никто не пострадал. В то же время, как указывает издание, Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что один из пилотов все же получил легкие травмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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