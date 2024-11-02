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Бирюков: удобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной - РИА Новости, 02.11.2024
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Бирюков: удобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной
Бирюков: удобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной - РИА Новости, 02.11.2024
Бирюков: удобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Лефортовской набережной, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:11
2024-11-02T09:11
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Лефортовской набережной, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках программы комплексного благоустройства территорий провели работы на Лефортовской набережной. Главной задачей было обустроить удобные пешеходные маршруты для студентов и преподавателей МГТУ имени Н.Э. Баумана, жителей близлежащих домов, сделать пространства вдоль воды комфортными для москвичей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в результате благоустройства появились комфортный маршрут от главного корпуса университета до факультета энергомашиностроения и новая пешеходная дорожка от Лефортовской площади до набережной. "В рамках проекта преобразилась территория перед Лефортовским дворцом - на месте обветшалых строений организовали дополнительный подход к главному корпусу вуза, обновили гранитное мощение лестничного схода у здания, на территории установили лавочки, разбили газон и оборудовали систему видеонаблюдения. Тротуар вдоль Лефортовской набережной расширили, установили защитные экраны и фонари с энергоэффективными светильниками, реорганизовали зону парковки", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе Лефортовской набережной запланирована высадка около 30 красных кленов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство

Бирюков: удобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramУдобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной
Удобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Удобные пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Лефортовской набережной, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программы комплексного благоустройства территорий провели работы на Лефортовской набережной. Главной задачей было обустроить удобные пешеходные маршруты для студентов и преподавателей МГТУ имени Н.Э. Баумана, жителей близлежащих домов, сделать пространства вдоль воды комфортными для москвичей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в результате благоустройства появились комфортный маршрут от главного корпуса университета до факультета энергомашиностроения и новая пешеходная дорожка от Лефортовской площади до набережной.
"В рамках проекта преобразилась территория перед Лефортовским дворцом - на месте обветшалых строений организовали дополнительный подход к главному корпусу вуза, обновили гранитное мощение лестничного схода у здания, на территории установили лавочки, разбили газон и оборудовали систему видеонаблюдения. Тротуар вдоль Лефортовской набережной расширили, установили защитные экраны и фонари с энергоэффективными светильниками, реорганизовали зону парковки", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе Лефортовской набережной запланирована высадка около 30 красных кленов.
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