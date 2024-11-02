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В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек
В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек - РИА Новости, 02.11.2024
В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек
Ранения в результате удара израильского беспилотника в южном пригороде Бейрута получили 11 человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:35
2024-11-02T17:35
2024-11-02T17:35
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Ранения в результате удара израильского беспилотника в южном пригороде Бейрута получили 11 человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана. "В результате удара враждебного Израиля в районе галереи Самаан в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, ранения получили 11 человек",- написано в заявлении. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что здание в районе галереи Самаан подверглось атаке израильского беспилотника.
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, ливан, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Ливан, Израиль
В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек
После удара израильского беспилотника по югу Бейрута ранены одиннадцать человек