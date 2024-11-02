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В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек - РИА Новости, 02.11.2024
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17:35 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/beyrut-1981588289.html
В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек
В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек - РИА Новости, 02.11.2024
В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек
Ранения в результате удара израильского беспилотника в южном пригороде Бейрута получили 11 человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:35
2024-11-02T17:35
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
ливан
израиль
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Ранения в результате удара израильского беспилотника в южном пригороде Бейрута получили 11 человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана. "В результате удара враждебного Израиля в районе галереи Самаан в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, ранения получили 11 человек",- написано в заявлении. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что здание в районе галереи Самаан подверглось атаке израильского беспилотника.
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, ливан, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Ливан, Израиль
В Бейруте после удара израильского беспилотника ранены одиннадцать человек

После удара израильского беспилотника по югу Бейрута ранены одиннадцать человек

© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан
Последствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Ранения в результате удара израильского беспилотника в южном пригороде Бейрута получили 11 человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
"В результате удара враждебного Израиля в районе галереи Самаан в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, ранения получили 11 человек",- написано в заявлении.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что здание в районе галереи Самаан подверглось атаке израильского беспилотника.
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В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024БейрутЛиванИзраиль
 
 
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