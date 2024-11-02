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В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/bespilotnik-1981466149.html
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:48
2024-11-02T07:48
специальная военная операция на украине
происшествия
жуковский район
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА. На месте работают оперативные группы", - написал он в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html
жуковский район
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происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жуковский район, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Губернатор Шапша сообщил об уничтожении двух беспилотников в Калужской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА. На месте работают оперативные группы", - написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией
Вчера, 07:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖуковский районКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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