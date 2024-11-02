https://ria.ru/20241102/bespilotnik-1981466149.html

В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ

В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024

В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:48

2024-11-02T07:48

2024-11-02T07:48

специальная военная операция на украине

происшествия

жуковский район

калужская область

владислав шапша

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА. На месте работают оперативные группы", - написал он в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html

жуковский район

калужская область

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происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша