https://ria.ru/20241102/bespilotnik-1981466149.html
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:48
2024-11-02T07:48
2024-11-02T07:48
специальная военная операция на украине
происшествия
жуковский район
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА. На месте работают оперативные группы", - написал он в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html
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происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жуковский район, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Губернатор Шапша сообщил об уничтожении двух беспилотников в Калужской области