https://ria.ru/20241102/belgorod-1981573837.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:48
2024-11-02T16:48
2024-11-02T16:48
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 16.25 мск, через 13 минут ее отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20241102/opasnost-1981571430.html
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
В Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность