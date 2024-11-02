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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
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16:48 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/belgorod-1981573837.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:48
2024-11-02T16:48
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 16.25 мск, через 13 минут ее отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
В Белгородской области отменили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 16.25 мск, через 13 минут ее отменили.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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Белгородская областьВячеслав ГладковОбщество
 
 
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