https://ria.ru/20241102/belgorod-1981573837.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:48

2024-11-02T16:48

2024-11-02T16:48

белгородская область

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 16.25 мск, через 13 минут ее отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20241102/opasnost-1981571430.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, общество