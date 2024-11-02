https://ria.ru/20241102/bavariya-1981615341.html

В Баварии раскритиковали правящую коалицию Германии

В Баварии раскритиковали правящую коалицию Германии - РИА Новости, 02.11.2024

В Баварии раскритиковали правящую коалицию Германии

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер назвал позором страны правящую коалицию (так называемый "светофор"), которую... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:36

2024-11-02T20:36

2024-11-02T20:36

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер назвал позором страны правящую коалицию (так называемый "светофор"), которую сотрясает очередной скандал, связанный с публикацией в СМИ экономического плана министра финансов Кристиана Линднера. "Все кончено: звучит похоронный звон для "светофора". Правительство, которое рассылает друг другу документы, неспособно действовать и является позором для нашей страны. Пришло время прекратить это позорное зрелище. Каждый день наносит ущерб Германии. И если сами партии "светофора" не смогут этого сделать, то федеральный президент должен вмешаться", - сказал Зёдер в интервью изданию Bild*. "Единственное, что сейчас имеет значение — это досрочные выборы, причем немедленно!" - добавил он. В пятницу стало известно, что Линднер (партия свободных либералов (СвДП) подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.*Bild на русском входит в реестр иноагентов и признано нежелательным на территории РФ

https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html

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в мире, германия, бавария, маркус зедер, кристиан линднер, олаф шольц, хдс/хсс