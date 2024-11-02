https://ria.ru/20241102/avto-1981483272.html

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза - РИА Новости, 02.11.2024

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза

В октябре продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 168,5 тысячи машин,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:16

2024-11-02T10:16

2024-11-02T11:09

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В октябре продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 168,5 тысячи машин, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи по всем категориям — легковым и легким коммерческим машинам, грузовикам и автобусам — увеличились на 47 процентов, до 199,5 тысячи, добавили в ведомстве.Так, продажи легких коммерческих автомобилей составили 16,2 тысячи единиц (рост на 54 процента в годовом выражении), грузовиков — 13 тысяч (плюс два процента); автобусов — 1,8 тысячи (плюс 56 процентов). В целом за десять месяцев в России продано 1 541 853 новых автомобиля — на 48 процентов больше, чем годом ранее (1 042 014 штук). А рынок новых машин отечественного производства превысил 678 тысяч штук (плюс 31 процент). Объем рынка в сегменте легковых автомобилей за январь-октябрь составил 1,3 миллиона машин (плюс 58 процентов в годовом выражении), в сегменте легких коммерческих автомобилей — 11,7 тысячи (плюс 38 процентов), в сегменте грузовых автомобилей — 104,2 тысячи (минус десять процентов), в сегменте автобусов — 16,4 тысячи (плюс 15 процентов).

https://ria.ru/20241002/avto-1975885382.html

https://ria.ru/20241007/xcite-1976666603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)