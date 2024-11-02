Рейтинг@Mail.ru
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 02.11.2024 (обновлено: 11:09 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/avto-1981483272.html
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза - РИА Новости, 02.11.2024
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза
В октябре продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 168,5 тысячи машин,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:16
2024-11-02T11:09
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776353073_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_e78c60eaa63b40d8b5d44efc19d02894.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В октябре продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 168,5 тысячи машин, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи по всем категориям — легковым и легким коммерческим машинам, грузовикам и автобусам — увеличились на 47 процентов, до 199,5 тысячи, добавили в ведомстве.Так, продажи легких коммерческих автомобилей составили 16,2 тысячи единиц (рост на 54 процента в годовом выражении), грузовиков — 13 тысяч (плюс два процента); автобусов — 1,8 тысячи (плюс 56 процентов). В целом за десять месяцев в России продано 1 541 853 новых автомобиля — на 48 процентов больше, чем годом ранее (1 042 014 штук). А рынок новых машин отечественного производства превысил 678 тысяч штук (плюс 31 процент). Объем рынка в сегменте легковых автомобилей за январь-октябрь составил 1,3 миллиона машин (плюс 58 процентов в годовом выражении), в сегменте легких коммерческих автомобилей — 11,7 тысячи (плюс 38 процентов), в сегменте грузовых автомобилей — 104,2 тысячи (минус десять процентов), в сегменте автобусов — 16,4 тысячи (плюс 15 процентов).
https://ria.ru/20241002/avto-1975885382.html
https://ria.ru/20241007/xcite-1976666603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776353073_42:215:1035:960_1920x0_80_0_0_e01a320c5f7007d5aacf3a16757f250e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51%

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Автомобили в автосалоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В октябре продажи новых легковых автомобилей в России выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 168,5 тысячи машин, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
При этом продажи по всем категориям — легковым и легким коммерческим машинам, грузовикам и автобусам — увеличились на 47 процентов, до 199,5 тысячи, добавили в ведомстве.
Сборка новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто
2 октября, 10:03
Так, продажи легких коммерческих автомобилей составили 16,2 тысячи единиц (рост на 54 процента в годовом выражении), грузовиков — 13 тысяч (плюс два процента); автобусов — 1,8 тысячи (плюс 56 процентов).
В целом за десять месяцев в России продано 1 541 853 новых автомобиля — на 48 процентов больше, чем годом ранее (1 042 014 штук). А рынок новых машин отечественного производства превысил 678 тысяч штук (плюс 31 процент).
Объем рынка в сегменте легковых автомобилей за январь-октябрь составил 1,3 миллиона машин (плюс 58 процентов в годовом выражении), в сегменте легких коммерческих автомобилей — 11,7 тысячи (плюс 38 процентов), в сегменте грузовых автомобилей — 104,2 тысячи (минус десять процентов), в сегменте автобусов — 16,4 тысячи (плюс 15 процентов).
Xcite X-Cross 7 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries
7 октября, 02:07
 
ЭкономикаАвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала