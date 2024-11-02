https://ria.ru/20241102/ataka-1981494202.html

Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область

Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область - РИА Новости, 02.11.2024

Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:37

2024-11-02T11:37

2024-11-02T11:37

специальная военная операция на украине

беловский район

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. "Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывают всестороннюю помощь", - написал он.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

беловский район

курская область

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беловский район, курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия