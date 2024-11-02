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Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ataka-1981494202.html
Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область
Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область - РИА Новости, 02.11.2024
Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область
Четыре мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:37
2024-11-02T11:37
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. "Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывают всестороннюю помощь", - написал он.
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беловский район
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беловский район, курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
Четыре мирных жителя пострадали при атаке на Курскую область

Курский губернатор Смирнов: при атаках со стороны ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
"Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывают всестороннюю помощь", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБеловский районКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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