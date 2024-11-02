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Украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском селе
Украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском селе - РИА Новости, 02.11.2024
Украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском селе
Водитель автомобиля ранен в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:46
2024-11-02T10:46
2024-11-02T10:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
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шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью уничтожено", - написал Гладков.Он добавил, что в городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе осколками посечены семь легковых автомобилей на парковке предприятия.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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белгородская область, белгородский район, происшествия, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков
Украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском селе
Гладков: водитель авто пострадал при атаке дрона в белгородском селе Ясные Зори