https://ria.ru/20241102/ataka-1981486967.html

Украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском селе

Украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском селе - РИА Новости, 02.11.2024

Украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском селе

Водитель автомобиля ранен в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:46

2024-11-02T10:46

2024-11-02T10:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью уничтожено", - написал Гладков.Он добавил, что в городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе осколками посечены семь легковых автомобилей на парковке предприятия.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, происшествия, шебекино, вячеслав гладков