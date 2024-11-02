https://ria.ru/20241102/arest-1981608680.html

Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским

Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским - РИА Новости, 02.11.2024

Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским

Кузьминский районный суд Москвы арестовал женщину, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и кричавшую о ненависти к русским, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:47

2024-11-02T19:47

2024-11-02T20:29

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кузьминский районный суд Москвы арестовал женщину, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и кричавшую о ненависти к русским, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года", — сказали в суде. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим беспричинно и из хулиганских побуждений, громко выражалась нецензурной бранью в адрес строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, при этом использовала высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности. Кроме того, она держала в руке предмет, похожий на пистолет, и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону мужчин, находящихся рядом.Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.Подозреваемой 37 лет, она уроженка Москвы. По данным полиции, она признала вину. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.

https://ria.ru/20241102/strelba-1981597339.html

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происшествия, москва, россия