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Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским - РИА Новости, 02.11.2024
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19:47 02.11.2024 (обновлено: 20:29 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/arest-1981608680.html
Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским
Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским - РИА Новости, 02.11.2024
Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским
Кузьминский районный суд Москвы арестовал женщину, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и кричавшую о ненависти к русским, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:47
2024-11-02T20:29
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кузьминский районный суд Москвы арестовал женщину, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и кричавшую о ненависти к русским, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года", — сказали в суде. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим беспричинно и из хулиганских побуждений, громко выражалась нецензурной бранью в адрес строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, при этом использовала высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности. Кроме того, она держала в руке предмет, похожий на пистолет, и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону мужчин, находящихся рядом.Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.Подозреваемой 37 лет, она уроженка Москвы. По данным полиции, она признала вину. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал москвичку, кричавшую о ненависти к русским

Арестована москвичка, угрожавшая строителям и кричавшая о ненависти к русским

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кузьминский районный суд Москвы арестовал женщину, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и кричавшую о ненависти к русским, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года", — сказали в суде.
Неизвестные обстреляли из пневматики трамвай в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю
Вчера, 18:14
По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим беспричинно и из хулиганских побуждений, громко выражалась нецензурной бранью в адрес строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, при этом использовала высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности. Кроме того, она держала в руке предмет, похожий на пистолет, и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону мужчин, находящихся рядом.
Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.
Подозреваемой 37 лет, она уроженка Москвы. По данным полиции, она признала вину. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке
Вчера, 09:19
 
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