Суд арестовал жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины
СК РФ: суд арестовал 2 жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Двоих жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины с целью завладеть ее домом, арестовали на 2 месяца, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее ГСУСК РФ по региону сообщал о задержании 2 мужчин, похитивших местную жительницу.
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"Сегодня Октябрьским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия обвиняемым в похищении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, в августе двое мужчин познакомились с 35-летней жительницей Емельяновского района Красноярского края. Женщина рассказала им о том, что собирается продавать свой жилой дом в деревне Минино. Фигуранты решили завладеть этим домом и пригласили её встретиться, выпить алкоголь. Дружеская посиделка закончилась похищением женщины. Подозреваемые привезли её в квартиру одного из фигурантов в Красноярск и удерживали не менее недели, накачивая алкоголем и наркотиками.
Далее путем обмана подозреваемые уговорили женщину подписать документы, необходимые для регистрации права собственности на жилой дом, на одного из фигурантов, а после перевезли ее в село Турочак Республики Алтай и оставили на ферме у местного жителя. Оттуда её в последствии из-за плохого самочувствия отправили в больницу. После лечения она вернулась в Красноярск и обратилась в полицию, добавили в СК.
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