https://ria.ru/20241102/arest-1981562715.html

Суд арестовал жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины

Суд арестовал жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины - РИА Новости, 02.11.2024

Суд арестовал жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины

Двоих жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины с целью завладеть ее домом, арестовали на 2 месяца, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:01

2024-11-02T16:01

2024-11-02T16:01

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Двоих жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины с целью завладеть ее домом, арестовали на 2 месяца, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее ГСУСК РФ по региону сообщал о задержании 2 мужчин, похитивших местную жительницу. "Сегодня Октябрьским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия обвиняемым в похищении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, в августе двое мужчин познакомились с 35-летней жительницей Емельяновского района Красноярского края. Женщина рассказала им о том, что собирается продавать свой жилой дом в деревне Минино. Фигуранты решили завладеть этим домом и пригласили её встретиться, выпить алкоголь. Дружеская посиделка закончилась похищением женщины. Подозреваемые привезли её в квартиру одного из фигурантов в Красноярск и удерживали не менее недели, накачивая алкоголем и наркотиками. Далее путем обмана подозреваемые уговорили женщину подписать документы, необходимые для регистрации права собственности на жилой дом, на одного из фигурантов, а после перевезли ее в село Турочак Республики Алтай и оставили на ферме у местного жителя. Оттуда её в последствии из-за плохого самочувствия отправили в больницу. После лечения она вернулась в Красноярск и обратилась в полицию, добавили в СК.

https://ria.ru/20240619/rieltory-1954002876.html

https://ria.ru/20241024/arest-1979730542.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)