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Руденя обсудил с аграриями Тверской области актуальные вопросы развития АПК

Руденя обсудил с аграриями Тверской области актуальные вопросы развития АПК - РИА Новости, 02.11.2024

Руденя обсудил с аграриями Тверской области актуальные вопросы развития АПК

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на площадке ООО "Экоагрофарминг" в деревне Степурино Старицкого округа провел встречу с сельхозтоваропроизводителями... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:36

2024-11-02T09:36

2024-11-02T09:36

тверская область

игорь руденя

росагролизинг

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на площадке ООО "Экоагрофарминг" в деревне Степурино Старицкого округа провел встречу с сельхозтоваропроизводителями Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие руководители предприятий АПК Верхневолжья, представители федеральных и региональных отраслевых организаций и ведомств. Перед началом мероприятия Руденя ознакомился с работой предприятия по производству картофеля в Тверской области. Глава региона осмотрел хранилище, оснащенное современной системой вентиляции, цех чищеного картофеля. В 2024 году предприятием произведено более 27 тысяч тонн этой культуры, а также 5,1 тысячи тонн зерна, около 1 тысячи тонн рапса. Есть планы по выращиванию моркови и свеклы. Компания является получателем мер господдержки – в этом году она превысила 9,4 миллиона рублей, пользуется возможностями долгосрочной аренды через Росагролизинг. Открывая встречу с сельхозпроизводителями, губернатор отметил, что президентом России поставлены задачи по достижению национальных целей развития, в том числе в агропромышленном комплексе. "К 2030 году объем производства сельскохозяйственной продукции должен вырасти на четверть по сравнению с 2021 годом, также есть задача увеличить экспорт в 1,5 раза. Наши предприятия АПК, крестьянско-фермерские хозяйства вносят свой вклад в укрепление и развитие экономики. У нас фиксируется устойчивая динамика, в том числе за счет крупных предприятий. Чтобы сельское хозяйство развивалось, важно обеспечить стабильность государственной поддержки и условия для бизнеса", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В структуре производства продукции сельского хозяйства Верхневолжья более 75% занимает животноводство. При этом в регионе увеличивается дойное стадо: прирост поголовья в 2024 году составил 3,2%. Общий объем производства молока во всех категориях хозяйств Тверской области в текущем году увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: за январь-сентябрь 2024 года это 189,1 тысячи тонн. В молочном животноводстве отмечается рост продуктивности в среднем на 14% по сравнению с 2023 годом. Отмечаются хорошие показатели по севу озимых и ряду направлений растениеводства. Например, рапса в этом году намолочено в 2,7 раза больше уровня прошлого года. А обеспечение скота заготовленным кормом на 26% выше запланированного. Рост показателей стал возможным, в том числе благодаря системной государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей, их вовлечению в современные формы хозяйствования и производства. Объем средств, направленных на развитие АПК региона по отраслевой госпрограмме, составил более 1 миллиарда рублей. Руденя отметил значимость поддержки аграриев в части решения кадровых вопросов. Губернатор подчеркнул: предприятиям важно вести соответствующую работу со школьниками, студентами профильных учреждений образования, проводить экскурсии, активно привлекать будущих специалистов на практику.

https://ria.ru/20241031/gazifikatsiya-1981156784.html

https://ria.ru/20241029/byudzhet-1980705248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, росагролизинг