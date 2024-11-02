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В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией - РИА Новости, 02.11.2024
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17:25 02.11.2024 (обновлено: 17:30 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/antalya-1981585946.html
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией - РИА Новости, 02.11.2024
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что ситуация с вирусной инфекцией находится под контролем. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:25
2024-11-02T17:30
анталья (провинция)
россия
здоровье - общество
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что ситуация с вирусной инфекцией находится под контролем."При этом, по мнению местных специалистов, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. Власти Антальи заверяют, что данная ситуация находится под контролем и при необходимости принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов", - говорится в заявлении диппредставительства."По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования", - отметили в генконсульстве.
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анталья (провинция), россия, здоровье - общество
Анталья (провинция), Россия, Здоровье - Общество
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией

Посольство России в Анталье: ситуацию с вирусной инфекцией контролируют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что ситуация с вирусной инфекцией находится под контролем.
"При этом, по мнению местных специалистов, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. Власти Антальи заверяют, что данная ситуация находится под контролем и при необходимости принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов", - говорится в заявлении диппредставительства.
"По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования", - отметили в генконсульстве.
Туристы загорают на пирсе в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Анталья (провинция)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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