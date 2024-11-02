https://ria.ru/20241102/antalya-1981585946.html
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией - РИА Новости, 02.11.2024
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что ситуация с вирусной инфекцией находится под контролем. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:25
2024-11-02T17:25
2024-11-02T17:30
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что ситуация с вирусной инфекцией находится под контролем."При этом, по мнению местных специалистов, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. Власти Антальи заверяют, что данная ситуация находится под контролем и при необходимости принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов", - говорится в заявлении диппредставительства."По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования", - отметили в генконсульстве.
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анталья (провинция), россия, здоровье - общество
Анталья (провинция), Россия, Здоровье - Общество
В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией
Посольство России в Анталье: ситуацию с вирусной инфекцией контролируют