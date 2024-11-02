https://ria.ru/20241102/antalya-1981585946.html

В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией

В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией - РИА Новости, 02.11.2024

В Анталье заверили, что контролируют ситуацию с вирусной инфекцией

Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что ситуация с вирусной инфекцией находится под контролем. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:25

2024-11-02T17:25

2024-11-02T17:30

анталья (провинция)

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg

АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что ситуация с вирусной инфекцией находится под контролем."При этом, по мнению местных специалистов, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. Власти Антальи заверяют, что данная ситуация находится под контролем и при необходимости принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов", - говорится в заявлении диппредставительства."По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования", - отметили в генконсульстве.

https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html

анталья (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), россия, здоровье - общество