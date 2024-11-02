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Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg - РИА Новости, 02.11.2024
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17:22 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/amerika-1981585450.html
Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg
Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg - РИА Новости, 02.11.2024
Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg
Все большее число граждан США планируют поменять место жительства на другую страну на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах, во многом вызванной РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:22
2024-11-02T17:22
в мире
сша
барбуда
португалия
дональд трамп
камала харрис
henley&partners
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все большее число граждан США планируют поменять место жительства на другую страну на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах, во многом вызванной предстоящими президентскими выборами, следует из опубликованного материала агентства Bloomberg, которое ссылается на мнения экспертов в эмиграционной отрасли. "После дебатов Байдена и Трампа наш трафик вырос на 900%... За последние пару недель, когда результаты опросов постоянно меняются, спрос совершенно взорвался", - приводит агентство слова основателя компании Expatsi Джен Барнетт. По словам Барнетт, опрос, проведенный ее компанией в октябре нынешнего года, показал, что 7 тысяч американцев заинтересованы в эмиграции. Одной из основных причин, влияющих на планы переехать, стал политический раскол в стране. Он занял второе место после желания путешествовать и стремлений к личностному росту. По словам управляющего директора компании Henley&amp;Partners Бэзила Мор-Эльзеки, с 2020 года общее число обращений на переезд выросло на 500%, при этом спрос за первые десять месяцев с начала 2024 года уже превысил показатели за весь предыдущий год. Сооснователь группы Global Citizen Solutions Артур Сарайва cчитает, что президентские выборы в США играют большую роль в решении американцев, и спрос на переезд в другую страну наблюдается как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Как отмечает Блумберг, американцы обращаются к разным резидентским инвестиционным программам. Наиболее популярными направлениями в этой области являются Антигуа и Барбуда, Португалия, Мальта, Греция и Испания. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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сша
барбуда
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в мире, сша, барбуда, португалия, дональд трамп, камала харрис, henley&partners , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Барбуда, Португалия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Henley&Partners , Выборы президента США — 2024
Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg

Bloomberg: американцы хотят сменить место жительства из-за нестабильности в США

© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / David Goldman
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все большее число граждан США планируют поменять место жительства на другую страну на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах, во многом вызванной предстоящими президентскими выборами, следует из опубликованного материала агентства Bloomberg, которое ссылается на мнения экспертов в эмиграционной отрасли.
"После дебатов Байдена и Трампа наш трафик вырос на 900%... За последние пару недель, когда результаты опросов постоянно меняются, спрос совершенно взорвался", - приводит агентство слова основателя компании Expatsi Джен Барнетт.
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По словам Барнетт, опрос, проведенный ее компанией в октябре нынешнего года, показал, что 7 тысяч американцев заинтересованы в эмиграции. Одной из основных причин, влияющих на планы переехать, стал политический раскол в стране. Он занял второе место после желания путешествовать и стремлений к личностному росту.
По словам управляющего директора компании Henley&Partners Бэзила Мор-Эльзеки, с 2020 года общее число обращений на переезд выросло на 500%, при этом спрос за первые десять месяцев с начала 2024 года уже превысил показатели за весь предыдущий год.
Сооснователь группы Global Citizen Solutions Артур Сарайва cчитает, что президентские выборы в США играют большую роль в решении американцев, и спрос на переезд в другую страну наблюдается как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.
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Как отмечает Блумберг, американцы обращаются к разным резидентским инвестиционным программам. Наиболее популярными направлениями в этой области являются Антигуа и Барбуда, Португалия, Мальта, Греция и Испания.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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В миреСШАБарбудаПортугалияДональд ТрампКамала ХаррисHenley&PartnersВыборы президента США — 2024
 
 
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