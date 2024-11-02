https://ria.ru/20241102/amerika-1981585450.html

Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg

Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg - РИА Новости, 02.11.2024

Все больше американцев планируют сменить место жительства, пишет Bloomberg

Все большее число граждан США планируют поменять место жительства на другую страну на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах, во многом вызванной РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:22

2024-11-02T17:22

2024-11-02T17:22

в мире

сша

барбуда

португалия

дональд трамп

камала харрис

henley&partners

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все большее число граждан США планируют поменять место жительства на другую страну на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах, во многом вызванной предстоящими президентскими выборами, следует из опубликованного материала агентства Bloomberg, которое ссылается на мнения экспертов в эмиграционной отрасли. "После дебатов Байдена и Трампа наш трафик вырос на 900%... За последние пару недель, когда результаты опросов постоянно меняются, спрос совершенно взорвался", - приводит агентство слова основателя компании Expatsi Джен Барнетт. По словам Барнетт, опрос, проведенный ее компанией в октябре нынешнего года, показал, что 7 тысяч американцев заинтересованы в эмиграции. Одной из основных причин, влияющих на планы переехать, стал политический раскол в стране. Он занял второе место после желания путешествовать и стремлений к личностному росту. По словам управляющего директора компании Henley&Partners Бэзила Мор-Эльзеки, с 2020 года общее число обращений на переезд выросло на 500%, при этом спрос за первые десять месяцев с начала 2024 года уже превысил показатели за весь предыдущий год. Сооснователь группы Global Citizen Solutions Артур Сарайва cчитает, что президентские выборы в США играют большую роль в решении американцев, и спрос на переезд в другую страну наблюдается как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Как отмечает Блумберг, американцы обращаются к разным резидентским инвестиционным программам. Наиболее популярными направлениями в этой области являются Антигуа и Барбуда, Португалия, Мальта, Греция и Испания. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/smi-1981452714.html

сша

барбуда

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, барбуда, португалия, дональд трамп, камала харрис, henley&partners , выборы президента сша — 2024