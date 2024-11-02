https://ria.ru/20241102/akulova-1981455548.html
Акулова рассказала о пополнении в Московском зоопарке
Акулова рассказала о пополнении в Московском зоопарке - РИА Новости, 02.11.2024
Акулова рассказала о пополнении в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появится новый жилец, который поселится в вольерном комплексе, где ранее в том числе жил жираф Самсон, для этого вольер будет полностью... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T02:49
2024-11-02T02:49
2024-11-02T13:55
светлана акулова
московский зоопарк
дикие животные
жирафы
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московском зоопарке появится новый жилец, который поселится в вольерном комплексе, где ранее в том числе жил жираф Самсон, для этого вольер будет полностью переоборудован, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова."Планируем, но это пока секрет. Там будет полностью переоборудован вольер. Я надеюсь, что всем понравится", — рассказала Акулова, отвечая на вопрос, планируют ли в столичный зоопарк привезти кого-то на место Самсона.Легендарный жираф Самсон Гамлетович Ленинградов умер в Московском зоопарке 22 июля в возрасте 30 лет. Он не дожил две недели до своего 31-го дня рождения, прожив по человеческим меркам до 100 лет. Самсон приехал в Московский зоопарк в 1994 году из Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20241101/saymiri-1981282937.html
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светлана акулова, московский зоопарк, дикие животные, жирафы
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Дикие животные, жирафы
Акулова рассказала о пополнении в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появится новый жилец
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московском зоопарке появится новый жилец, который поселится в вольерном комплексе, где ранее в том числе жил жираф Самсон, для этого вольер будет полностью переоборудован, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.
"Планируем, но это пока секрет. Там будет полностью переоборудован вольер. Я надеюсь, что всем понравится", — рассказала Акулова, отвечая на вопрос, планируют ли в столичный зоопарк привезти кого-то на место Самсона.
Легендарный жираф Самсон Гамлетович Ленинградов умер в Московском зоопарке 22 июля в возрасте 30 лет. Он не дожил две недели до своего 31-го дня рождения, прожив по человеческим меркам до 100 лет. Самсон приехал в Московский зоопарк в 1994 году из Санкт-Петербурга.