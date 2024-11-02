https://ria.ru/20241102/akulova-1981455548.html

Акулова рассказала о пополнении в Московском зоопарке

Акулова рассказала о пополнении в Московском зоопарке - РИА Новости, 02.11.2024

Акулова рассказала о пополнении в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появится новый жилец, который поселится в вольерном комплексе, где ранее в том числе жил жираф Самсон, для этого вольер будет полностью... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T02:49

2024-11-02T02:49

2024-11-02T13:55

светлана акулова

московский зоопарк

дикие животные

жирафы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московском зоопарке появится новый жилец, который поселится в вольерном комплексе, где ранее в том числе жил жираф Самсон, для этого вольер будет полностью переоборудован, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова."Планируем, но это пока секрет. Там будет полностью переоборудован вольер. Я надеюсь, что всем понравится", — рассказала Акулова, отвечая на вопрос, планируют ли в столичный зоопарк привезти кого-то на место Самсона.Легендарный жираф Самсон Гамлетович Ленинградов умер в Московском зоопарке 22 июля в возрасте 30 лет. Он не дожил две недели до своего 31-го дня рождения, прожив по человеческим меркам до 100 лет. Самсон приехал в Московский зоопарк в 1994 году из Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20241101/saymiri-1981282937.html

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светлана акулова, московский зоопарк, дикие животные, жирафы