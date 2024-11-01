https://ria.ru/20241101/zhuravlik-1981264879.html
Раненый птенец даурца подружился с черным журавлем из Муравьевского парка
Раненый птенец даурца подружился с черным журавлем из Муравьевского парка - РИА Новости, 01.11.2024
Раненый птенец даурца подружился с черным журавлем из Муравьевского парка
Раненый птенец даурского журавля подружился с черным журавлем Гришей из Муравьевского парка в Приамурье, сообщается в Telegram-канале природоохранной... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:04
2024-11-01T06:04
2024-11-01T09:40
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Раненый птенец даурского журавля подружился с черным журавлем Гришей из Муравьевского парка в Приамурье, сообщается в Telegram-канале природоохранной территории. "Процесс социализации недавно подселенного птенца даурца в вольере с нашими постояльцами. Относительно взрослые "тетки" Белла и Жура с птенцом пока никаких общений не заводят, относятся к нему прохладно и строго. А вот молодой черный журавль Гриша, которому чуть больше года, пытается подружиться с новичком. Периодически проводит с ним время и затевает своеобразные игры. Либо эта парочка более контактна из-за юного возраста, либо у Гриши характер экстраверта", - написал представитель амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин.В Муравьевском парке 13 октября появился новый постоялец. Нелетающего птенца даурского журавля подобрали на поле недалеко от усадьбы парка. У него перелом лучевой кости крыла. После карантина птенца пересадили в общий вольер с черными и даурским журавлем, поскольку это стайные птицы. Поначалу черные журавли оценивали юного птенца, разглядывая его, проверяя реакцию на выпады и щипки клювом. В первые дни хозяйка вольера - даурская журавлиха Белла обозначила свою позицию вожака. А журавль Гриша пытается подружиться с новичком. Видео социализации птицы в вольере с другими постояльцами опубликовали в Telegram-канале парка. "Процесс социализации недавно подселенного птенца даурца в вольере с нашими постояльцами. Относительно взрослые "тетки" Белла и Жура с птенцом пока никаких общений не заводят, относятся к нему прохладно и строго. А вот молодой черный журавль Гриша, которому чуть больше года, пытается подружиться с новичком. Периодически проводит с ним время и затевает своеобразные игры. Либо эта парочка более контактна из-за юного возраста, либо у Гриши характер экстраверта", — написал представитель амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин. Кушает молодой даурец тоже хорошо и даже пытается махать крыльями, несмотря на травму, отметил орнитолог. За осень вольерный комплекс Муравьевского парка стал пристанищем для трех травмированных журавлей: молодого даурского журавля со сломанным крылом и двух молодых черных журавлей (у одного абсцесс лапы, у второго множественный перелом крыла). Новые черные журавли пока содержатся вдвоем в отдельном вольере, проходят карантин и курс противопаразитарного лечения. Чтобы определить пол новых птиц, образцы их перьев отправили в Институт общей генетики в Москве. После этого им дадут имена. Всего на содержании парка сейчас девять журавлей и два гуся-сухоноса. Для пернатых постояльцев пришлось расширять вольерный комплекс и строить шестой вольер. Средства на его строительство перечисляли неравнодушные амурчане.
https://ria.ru/20240425/zhuravl-1942198326.html
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Процесс социализации недавно подселенного птенца даурца в вольере
Процесс социализации недавно подселенного птенца даурца в вольере с нашими постояльцами. Относительно взрослые "тетки" Белла и Жура с птенцом пока никаких общений не заводят, относятся к нему прохладно и строго. А вот молодой черный журавль Гриша, которому чуть больше года, пытается подружиться с новичком. Периодически проводит с ним время и затевает своеобразные игры. Либо эта парочка более контактна из-за юного возраста, либо у Гриши характер экстраверта.
2024-11-01T06:04
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амурская область
Раненый птенец даурца подружился с черным журавлем из Муравьевского парка
В Приамурье раненый птенец даурского журавля подружился с черным журавлем
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости.
Раненый птенец даурского журавля подружился с черным журавлем Гришей из Муравьевского парка в Приамурье, сообщается в Telegram
-канале природоохранной территории.
"Процесс социализации недавно подселенного птенца даурца в вольере с нашими постояльцами. Относительно взрослые "тетки" Белла и Жура с птенцом пока никаких общений не заводят, относятся к нему прохладно и строго. А вот молодой черный журавль Гриша, которому чуть больше года, пытается подружиться с новичком. Периодически проводит с ним время и затевает своеобразные игры. Либо эта парочка более контактна из-за юного возраста, либо у Гриши характер экстраверта", - написал представитель амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин.
В Муравьевском парке 13 октября появился новый постоялец. Нелетающего птенца даурского журавля подобрали на поле недалеко от усадьбы парка. У него перелом лучевой кости крыла. После карантина птенца пересадили в общий вольер с черными и даурским журавлем, поскольку это стайные птицы. Поначалу черные журавли оценивали юного птенца, разглядывая его, проверяя реакцию на выпады и щипки клювом. В первые дни хозяйка вольера - даурская журавлиха Белла обозначила свою позицию вожака. А журавль Гриша пытается подружиться с новичком. Видео социализации птицы в вольере с другими постояльцами опубликовали в Telegram-канале парка.
"Процесс социализации недавно подселенного птенца даурца в вольере с нашими постояльцами. Относительно взрослые "тетки" Белла и Жура с птенцом пока никаких общений не заводят, относятся к нему прохладно и строго. А вот молодой черный журавль Гриша, которому чуть больше года, пытается подружиться с новичком. Периодически проводит с ним время и затевает своеобразные игры. Либо эта парочка более контактна из-за юного возраста, либо у Гриши характер экстраверта", — написал представитель амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин.
Кушает молодой даурец тоже хорошо и даже пытается махать крыльями, несмотря на травму, отметил орнитолог.
За осень вольерный комплекс Муравьевского парка стал пристанищем для трех травмированных журавлей: молодого даурского журавля со сломанным крылом и двух молодых черных журавлей (у одного абсцесс лапы, у второго множественный перелом крыла). Новые черные журавли пока содержатся вдвоем в отдельном вольере, проходят карантин и курс противопаразитарного лечения. Чтобы определить пол новых птиц, образцы их перьев отправили в Институт общей генетики в Москве. После этого им дадут имена.
Всего на содержании парка сейчас девять журавлей и два гуся-сухоноса. Для пернатых постояльцев пришлось расширять вольерный комплекс и строить шестой вольер. Средства на его строительство перечисляли неравнодушные амурчане.