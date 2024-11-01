https://ria.ru/20241101/zapad-1981277427.html

Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев

Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024

Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев

Запад в контексте своих планов нанести стратегическое поражение России намерен снизить ее роль как морской державы на Черном море, заявил помощник президента... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:09

2024-11-01T09:09

2024-11-01T09:39

россия

черное море

черноморский регион

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад в контексте своих планов нанести стратегическое поражение России намерен снизить ее роль как морской державы на Черном море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев. "Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения.В соответствии с Морской доктриной РФ, Чёрное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил он.

https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html

россия

черное море

черноморский регион

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россия, черное море, черноморский регион, николай патрушев, в мире