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Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024
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09:09 01.11.2024 (обновлено: 09:39 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/zapad-1981277427.html
Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев
Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 01.11.2024
Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев
Запад в контексте своих планов нанести стратегическое поражение России намерен снизить ее роль как морской державы на Черном море, заявил помощник президента... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:09
2024-11-01T09:39
россия
черное море
черноморский регион
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад в контексте своих планов нанести стратегическое поражение России намерен снизить ее роль как морской державы на Черном море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев. "Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения.В соответствии с Морской доктриной РФ, Чёрное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил он.
https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html
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черное море
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россия, черное море, черноморский регион, николай патрушев, в мире
Россия, Черное море, Черноморский регион, Николай Патрушев, В мире
Запад хочет ослабить позиции России на Черном море, заявил Патрушев

Патрушев: Запад хочет снизить роль России как морской державы на Черном море

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад в контексте своих планов нанести стратегическое поражение России намерен снизить ее роль как морской державы на Черном море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев.
"Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения.
В соответствии с Морской доктриной РФ, Чёрное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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РоссияЧерное мореЧерноморский регионНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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