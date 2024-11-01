https://ria.ru/20241101/zaes-1981277044.html

На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора

На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора - РИА Новости, 01.11.2024

На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора

Микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов Запорожской АЭС устранена, после подтверждения плотности оборудование введут в работу,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:08

2024-11-01T09:08

2024-11-01T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов Запорожской АЭС устранена, после подтверждения плотности оборудование введут в работу, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя обнаружили на реакторе №1 ЗАЭС, ведутся ремонтные работы. По информации МАГАТЭ, в четверг сварочные работы были завершены. Продолжается радиографическая проверка сварных швов. "Не произошло ничего экстраординарного. Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя. Микротрещина, которая была обнаружена на трубопроводе - это процесс, который сопровождает эксплуатацию блоков. Что с ней делать, персонал знает. Все мероприятия были выполнены. Дефект устранен, проводится контроль. После того как будет подтверждена плотность оборудования, оно будет введено в работу", - сказал Черничук. По его словам, нарушений в пределах условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. "Выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы не было", - подчеркнул директор станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс