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На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора - РИА Новости, 01.11.2024
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09:08 01.11.2024 (обновлено: 09:20 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/zaes-1981277044.html
На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора
На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора - РИА Новости, 01.11.2024
На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора
Микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов Запорожской АЭС устранена, после подтверждения плотности оборудование введут в работу,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:08
2024-11-01T09:20
в мире
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магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов Запорожской АЭС устранена, после подтверждения плотности оборудование введут в работу, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя обнаружили на реакторе №1 ЗАЭС, ведутся ремонтные работы. По информации МАГАТЭ, в четверг сварочные работы были завершены. Продолжается радиографическая проверка сварных швов. "Не произошло ничего экстраординарного. Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя. Микротрещина, которая была обнаружена на трубопроводе - это процесс, который сопровождает эксплуатацию блоков. Что с ней делать, персонал знает. Все мероприятия были выполнены. Дефект устранен, проводится контроль. После того как будет подтверждена плотность оборудования, оно будет введено в работу", - сказал Черничук. По его словам, нарушений в пределах условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. "Выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы не было", - подчеркнул директор станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html
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в мире, энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
На ЗАЭС устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки реактора

Черничук: микротрещину на трубопроводе в одном из реакторов ЗАЭС устранили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов Запорожской АЭС устранена, после подтверждения плотности оборудование введут в работу, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя обнаружили на реакторе №1 ЗАЭС, ведутся ремонтные работы. По информации МАГАТЭ, в четверг сварочные работы были завершены. Продолжается радиографическая проверка сварных швов.
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"Не произошло ничего экстраординарного. Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя. Микротрещина, которая была обнаружена на трубопроводе - это процесс, который сопровождает эксплуатацию блоков. Что с ней делать, персонал знает. Все мероприятия были выполнены. Дефект устранен, проводится контроль. После того как будет подтверждена плотность оборудования, оно будет введено в работу", - сказал Черничук.
По его словам, нарушений в пределах условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.
"Выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы не было", - подчеркнул директор станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
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