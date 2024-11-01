https://ria.ru/20241101/zaes-1981275203.html

На ЗАЭС прокомментировали утечку воды на трубопроводе

На ЗАЭС прокомментировали утечку воды на трубопроводе - РИА Новости, 01.11.2024

На ЗАЭС прокомментировали утечку воды на трубопроводе

Микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов Запорожской АЭС не несет угроз ядерной безопасности, радиационный фон на станции и... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:02

2024-11-01T09:02

2024-11-01T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов Запорожской АЭС не несет угроз ядерной безопасности, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя обнаружили на реакторе №1 ЗАЭС, ведутся ремонтные работы. При этом, по информации МАГАТЭ, в четверг сварочные работы были завершены. Продолжается радиографическая проверка сварных швов. "Микротрещина на трубопроводе не несет угроз ядерной безопасности. Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано", - сказала Яшина. По ее словам, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений, он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241024/grossi-1979930901.html

https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс