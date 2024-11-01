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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 01.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:53
2024-11-01T22:53
2024-11-01T22:53
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу днем украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсон, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы