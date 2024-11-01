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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 01.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в украинском городе Одесса на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T23:17

2024-11-01T23:17

2024-11-01T23:17

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Одесса на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области Украины объявлена с 22.04 мск пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241101/kharkov-1981393097.html

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россия

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в мире, одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины