Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/vzryv-1981444133.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 01.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Повторный взрыв прогремел в пятницу вечером в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:49
2024-11-01T22:49
в мире
сумы
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в пятницу вечером в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее в пятницу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.26, в Сумской и соседней Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Сумах снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241101/kharkov-1981393097.html
сумы
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Сумы, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в пятницу вечером в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.26, в Сумской и соседней Харьковской области звучит воздушная тревога.
"В Сумах снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Харькове прогремели взрывы
Вчера, 17:17
 
В миреСумыУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала