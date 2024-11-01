https://ria.ru/20241101/vzryv-1981444133.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 01.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

Повторный взрыв прогремел в пятницу вечером в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:49

2024-11-01T22:49

2024-11-01T22:49

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харьковская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в пятницу вечером в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее в пятницу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.26, в Сумской и соседней Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Сумах снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241101/kharkov-1981393097.html

сумы

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в мире, сумы, украина, харьковская область, вооруженные силы рф