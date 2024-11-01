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ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута - РИА Новости, 01.11.2024
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05:58 01.11.2024 (обновлено: 09:20 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/vvs-1981264716.html
ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута
ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута - РИА Новости, 01.11.2024
ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута
Самолеты ВВС Израиля в течение двух часов нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:58
2024-11-01T09:20
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля в течение двух часов нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Бомбардировкам подверглись районы Гхбейри, Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражни и Дувар Кафаат. Первая серия воздушных атак была произведена в районе двух часов утра (3.00 по московскому времени). Звуки сильных взрывов дошли до центральных кварталов ливанской столицы. Со стороны пригорода видны столбы дыма. В небе продолжают вести разведку не менее двух израильских беспилотников.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бейрут, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Бейрут, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута

ВВС Израиля в течение двух часов нанесли более 15 ударов по пригороду Бейрута

© Кадр видео из соцсетейАвиаудар по Бейруту
Авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля в течение двух часов нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Бомбардировкам подверглись районы Гхбейри, Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражни и Дувар Кафаат.
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Первая серия воздушных атак была произведена в районе двух часов утра (3.00 по московскому времени). Звуки сильных взрывов дошли до центральных кварталов ливанской столицы.
Со стороны пригорода видны столбы дыма. В небе продолжают вести разведку не менее двух израильских беспилотников.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильБейрутЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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