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ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута

ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута - РИА Новости, 01.11.2024

ВВС Израиля более двух часов обстреливали южный пригород Бейрута

Самолеты ВВС Израиля в течение двух часов нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:58

2024-11-01T05:58

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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля в течение двух часов нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Бомбардировкам подверглись районы Гхбейри, Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражни и Дувар Кафаат. Первая серия воздушных атак была произведена в районе двух часов утра (3.00 по московскому времени). Звуки сильных взрывов дошли до центральных кварталов ливанской столицы. Со стороны пригорода видны столбы дыма. В небе продолжают вести разведку не менее двух израильских беспилотников.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html

https://ria.ru/20241031/izrail-1981219788.html

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бейрут, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году