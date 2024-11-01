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В Орловской области сбили ракету ВСУ
В Орловской области сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
В Орловской области сбили ракету ВСУ
Средства ПВО сбили ракету украинских войск в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:55
2024-11-01T18:55
2024-11-01T22:00
специальная военная операция на украине
орловская область
знаменский район
вооруженные силы украины
андрей клычков
происшествия
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ТУЛА, 1 ноя — РИА Новости. Средства ПВО сбили ракету украинских войск в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет", — написал глава региона.По его словам, он лично прибыл на место происшествия для оценки ситуации.Чуть позднее Клычков уточнил, что семь домов получили незначительные повреждения.В ночь на пятницу Орловская область также подверглась атаке украинских беспилотников, два жилых дома оказались повреждены. Как указали в Минобороны, силы противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА.Этот регион регулярно подвергается налетам дронов ВСУ, которые успешно сбивает российская система ПВО.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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орловская область, знаменский район, вооруженные силы украины, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Знаменский район, Вооруженные силы Украины, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области сбили ракету ВСУ
Клычков: в Орловской области сбили ракету ВСУ, пострадавших нет