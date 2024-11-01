Рейтинг@Mail.ru
"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 01.11.2024 (обновлено: 20:50 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html
"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области
"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024
"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области
Украинским войскам придется уйти из Курской области согласно всем законам военного дела, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:03
2024-11-01T20:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинским войскам придется уйти из Курской области согласно всем законам военного дела, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову."Есть опасность по курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке", — отметил он.По словам офицера, освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области.В пятницу Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 250 человек, три боевые бронемашины, французскую самоходную артустановку Caesar и зенитный ракетный комплекс.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981316121.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981283921.html
украина
россия
курская область
киев
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf8dff6effa2ef6a737ccd25a422ec34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, киев, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Киев, Сумская область
"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области

Экс-полковник СБУ: украинским войскам придется покинуть Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинским войскам придется уйти из Курской области согласно всем законам военного дела, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову.
"Есть опасность по курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Польше ответили на резкие выпады Зеленского
Вчера, 12:16
По словам офицера, освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области.
В пятницу Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 250 человек, три боевые бронемашины, французскую самоходную артустановку Caesar и зенитный ракетный комплекс.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Кеннеди-младший сообщил плохие новости Украине
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьКиевСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала