https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html

"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области

"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024

"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области

Украинским войскам придется уйти из Курской области согласно всем законам военного дела, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:03

2024-11-01T15:03

2024-11-01T20:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинским войскам придется уйти из Курской области согласно всем законам военного дела, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову."Есть опасность по курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке", — отметил он.По словам офицера, освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области.В пятницу Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 250 человек, три боевые бронемашины, французскую самоходную артустановку Caesar и зенитный ракетный комплекс.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981316121.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981283921.html

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