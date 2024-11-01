https://ria.ru/20241101/vsu-1981334589.html

Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ

Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ

Бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, которого сняли с должности на фоне критики со стороны военных, уволился из армии, пройдя... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:23

2024-11-01T13:23

2024-11-01T15:35

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, которого сняли с должности на фоне критики со стороны военных, уволился из армии, пройдя военно-врачебную комиссию, сообщила в пятницу депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. На Украине во время действия военного положения из ВСУ можно уволиться по состоянию здоровья, по возрасту, в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда или по семейным обстоятельствам, например, если кому-то из близких родственников нужен постоянный уход. "Генерал Содоль уволился из Вооруженных сил Украины через военно-врачебную комиссию", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. В марте украинские СМИ писали, что снятый Владимиром Зеленским с должности главкома ВСУ Валерий Залужный после своей отставки решил уволиться из армии и прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его непригодным в военной службе. Ранее начштаба бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая организация) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении Содоля, обвинив его в выдаче приказов, которые привели к гибели большого количества украинских солдат на харьковском направлении. Позже Владимир Зеленский заявил, что решил заменить Содоля на должности на бригадного генерала Андрея Гнатова. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что ГБР Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ на харьковском направлении.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980959723.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980984846.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, андрей гнатов, вооруженные силы украины, верховная рада украины