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Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 01.11.2024 (обновлено: 15:35 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/vsu-1981334589.html
Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ
Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ
Бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, которого сняли с должности на фоне критики со стороны военных, уволился из армии, пройдя... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:23
2024-11-01T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
андрей гнатов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, которого сняли с должности на фоне критики со стороны военных, уволился из армии, пройдя военно-врачебную комиссию, сообщила в пятницу депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. На Украине во время действия военного положения из ВСУ можно уволиться по состоянию здоровья, по возрасту, в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда или по семейным обстоятельствам, например, если кому-то из близких родственников нужен постоянный уход. "Генерал Содоль уволился из Вооруженных сил Украины через военно-врачебную комиссию", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. В марте украинские СМИ писали, что снятый Владимиром Зеленским с должности главкома ВСУ Валерий Залужный после своей отставки решил уволиться из армии и прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его непригодным в военной службе. Ранее начштаба бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая организация) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении Содоля, обвинив его в выдаче приказов, которые привели к гибели большого количества украинских солдат на харьковском направлении. Позже Владимир Зеленский заявил, что решил заменить Содоля на должности на бригадного генерала Андрея Гнатова. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что ГБР Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ на харьковском направлении.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980959723.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, андрей гнатов, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Андрей Гнатов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады сообщила об увольнении экс-командующего ВСУ

Депутат Рады: экс-командующий объединенных сил ВСУ Содоль уволился из армии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, которого сняли с должности на фоне критики со стороны военных, уволился из армии, пройдя военно-врачебную комиссию, сообщила в пятницу депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
На Украине во время действия военного положения из ВСУ можно уволиться по состоянию здоровья, по возрасту, в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда или по семейным обстоятельствам, например, если кому-то из близких родственников нужен постоянный уход.
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"Генерал Содоль уволился из Вооруженных сил Украины через военно-врачебную комиссию", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
В марте украинские СМИ писали, что снятый Владимиром Зеленским с должности главкома ВСУ Валерий Залужный после своей отставки решил уволиться из армии и прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его непригодным в военной службе.
Ранее начштаба бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая организация) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении Содоля, обвинив его в выдаче приказов, которые привели к гибели большого количества украинских солдат на харьковском направлении.
Позже Владимир Зеленский заявил, что решил заменить Содоля на должности на бригадного генерала Андрея Гнатова. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что ГБР Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ на харьковском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАндрей ГнатовВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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